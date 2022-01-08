Esenler’de dernekler bir araya geldi

Esenler’de dernekler, Esenler Dernekler Federasyonu’nun (ESDEF) düzenlediği ‘Bir Mozaik Anadolu’ isimli etkinlikte bir araya geldi.

ESDEF ev sahipliğinde düzenlenen ‘Bir Mozaik Anadolu’ isimli etkinlikte birçok dernek bir araya geldi. Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa ESDEF Başkanı Cuma Helvacı’nın yanı sıra derneklerin başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, birçok yöreye özgü türkü seslendirildi.

“Çok güzel bir program icra ediyoruz”

Programda konuşan ESDEF Başkanı Cuma Helvacı, “Biz bu Anadolu mozaiğini Esenler Belediyesi Kültür A.Ş. Birliği ile beraber ESDEF olarak ‘Edirne’den Kars’a Anadolu Mozaiği’ olarak gerçekleştirdik. Halkımızın her daim bizimle olduğunu biliyoruz ve çok güzel bir program icra ediyoruz. Bu etkinliklerin devamı da gelecektir” ifadelerini kullandı.