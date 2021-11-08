Bu yıl 4.’sü gerçekleşecek olan Esenler Sinema Akademisi başvuruları devam ediyor. Senaryo, yönetmenlik ve kurgu olmak üzere üç ana dalda eğitimin verileceği akademiye başvurular 12 Kasım’da sona eriyor.

Sinema alanına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Sinema Akademisi’nin dördüncü dönem başvuruları devam ediyor. Pratik ağırlıklı dört aylık bir eğitimin verileceği akademiye başvurular 12 Kasım’a kadar devam ediyor.

Deneyimli isimlerden üç alanda eğitim

Esenler Belediyesi Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde düzenlenecek akademide dersler, yurt içi ve yurt dışı festivallerden ödüllerle dönen, alanında deneyimli isimler tarafından verilecek. “Senaryo Yazarlığı”, “Yönetmenlik” ve “Kurgu Teknikleri” alanlarındaki eğitimleri sırasıyla yönetmen Mehmet Bahadır Er, yönetmen Ahmet Toklu ve Özgür Kılıç verecek.

Ustalar tecrübelerini paylaşacak

Sinema Akademisi’nde temel derslerin yanı sıra alanında deneyim sahibi usta ve genç yeteneklerin konuk olarak katılacağı workshoplar da yer alacak. Sinemanın çeşitli alanlarından isimler, tecrübe ve görüşlerini akademi öğrencileriyle paylaşacak. Bu yıl ağırlanacak konuklar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Kendi filmlerini çekme fırsatı

Üç aylık eğitim sürecinin sonunda öğrenciler kendi yazdıkları senaryoları, oluşturdukları ekiplerle çekecekler. Çekilecek filmler Esenler Belediyesi tarafından düzenlenecek bir gala gecesinde sinemaseverlerle buluşacak.

Başvurular 12 kasım’a kadar devam ediyor

Devam zorunluluğunun bulunduğu akademiye 18 yaşından büyük, sinemaya meraklı herkes başvurabilir. Başvurular 12 Kasım 2021 tarihine kadar devam ediyor.