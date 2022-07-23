Erzurum Kongresi’nin 103’üncü yılı çeşitli etkinlikler ve törenlerle kutlandı

Erzurum Kongresi’nin 103’üncü yılı çeşitli etkinlikler ve törenle kutlandı.

Tören, Erzurum Havuzbaşında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. 9’ncu Kolordu Komutanı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurum Valisi tarafından büste çelenk sunumu yapıldı. Daha sonrasında Cumhuriyet Caddesinden başlayan kortej yürüyüşü Erzurum Kongre Binası önünde son buldu. Protokolü, kongre delegelerini canlandıran tiyatro ekibi ve halk oyunları oynayan bar ekibi karşıladı. Erzurum kongresinde alınan kararlarla ‘Vatan bölünmez bir bütündür’ anlayışını canlandıran tiyatro ekibi büyük ilgi ile izlendi. Daha sonrasında ise mehteran takımının yaptığı gösterilerin ardından tören son buldu.

Kongre binasında gerçekleştirilen törende konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, 103 yıl önce Erzurum kongresinde alınan kararların milletimizin kurtuluşu olduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde vatanımızın kurtuluşa erdiğini belirtti.

Daha sonra konuşma kürsüsünde konuşmalarına devam eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Kongrenin 103’ncü yılını tıpkı o günkü hislerle kutladığını belirterek, emperyalist güçlerle olan savaşın hala devam ettiğini ve 103 yıl önce vatan ve millet olarak nasıl mücadele edildiyse bugünde mücadele verildiğini söyledi.