Erzurum Devlet Tiyatroları "Yeşilçam"ı sahneleyecek

Erzurum Devlet Tiyatrosu, Uğur Saatçi’nin yazmış olduğu "Yeşilçam" adlı oyunu sahnelemeye hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Ayşe Pınar Aras’ın yaptığı Yeşilçam adlı oyunun provaları sürüyor. Oyunun reji yardımcılığını Yavuz Topçuoğlu üstlenirken, dekor tasarımını Gözde Yavuz’un, kostüm tasarımını Esra Selah’ın yaptığı, ışık tasarımını İzzettin Biçer’in üstlendiği oyunun müziklerini Orhan Kaplan üstlendi. Ayrıca oyunun dans ve hareket düzenini Meltem Yorulmaz yaptı.

Yönetmen Prof. Dr. Ayşe Pınar Aras yaptığı açıklamada, “Bu sezonun son oyununu Erzurum Devlet Tiyatrolarında yönettik. Uğur Saatçi’nin yazdığı Yeşilçam adlı bir komedya. Hareketli, kahkahası bol olan, renkli dansı ve müziği olan cıvıl cıvıl bir oyun. İyi seyirler diliyoruz şimdiden seyircilerimize” dedi.

Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, “Sezonumuzun artık yavaş yavaş sonuna gelirken istedik ki seyircimizi böyle biraz daha gündemden uzaklaştırıp, neşe ile veda edelim. Uğur Saatçi’nin yazdığı, hocamız Pınar Aras’ın yönettiği Yeşilçam adlı oyunla seyircimizin karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz. Oyunumuzda seyirciyi biraz maziye götüreceğiz, 1960’lara götüreceğiz. 60’lı dönemlerde figüran kahvesinde yaşanan maceraları anlatacağız. O dönemde parası olmayıp hevesli bir şekilde film çekmeye çalışan acemi karakterimizin başına gelenleri mizahi bir dil ile anlatacağız. Şimdiden bütün seyircilerimize sezonumuzun sonunda bizi yalnız bırakmamalarını söylüyoruz, zaten seyircimiz bizi asla yalnız bırakmadı bugüne kadar. Ekim ayından beri yaşadığımız felaketlere rağmen beraber yaralarımızı sarmaya gayret ettik ve sezon başından bu yana salonumuz tam kapasite ile perdelerini açtı” diye konuştu.

Salon kapasitesi artıyor

Konuşmasının sonunda müjdeli bir haberde veren Yılmaz, “Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde şu an yapımı süren Devlet Tiyatrosu sahnemizi de yavaş yavaş açmanın heyecanıyla uğraşıyoruz. Salon kapasitemizi yüzde 50 artırarak daha fazla seyircimizi ağırlamayı planlıyoruz. Çünkü bize gelen en büyük eleştiriler neden bilet bulamıyoruz kaygısıydı, onu da salonumuzun kapasitesini artırarak gidermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Oyunun reji asistanlığını Özlem Sak, Kübra Çanakçı Yalçın, Tamer Temel ve Feride Ceyda Elkaya üstlendi.

Oyunu konusu

Dönemin aktrislerinden Lalifer’e âşık olan Arif, kendi filmini çekmeye karar verir. Böylelikle Lalifer’e ulaşacaktır. Filmi çekmek için gerekli parası ve tecrübesi olmayan Arif’in aktrist kahvesine gitmesiyle şansı yaver gider. Planda olmayan aksilikler ile birlikte yine de film çekilir.