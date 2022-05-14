Son Dakika
Sosyolog Palabıyık: “Van depremi sonrası uygulanan TOKİ modelleri konut sorunu için çözüm sağlayabilir”
Eryaman Stadı’nda “Ankaralı Seymenler” rüzgarı
Ankara’da Eryaman Stadı’nda karşılaşan MKE Ankaragücü-B. Boluspor maçının devre arasında sahaya giren Ankaralı Seymenler ekibi sergiledikleri performansla taraftarlara keyifli dakikalar yaşattı.
Kültür Sanat 14.05.2022, 19:44
Ankara’da Eryaman Stadı’nda karşılaşan MKE Ankaragücü-B. Boluspor maçının devre arasında sahaya giren Ankaralı Seymenler ekibi sergiledikleri performansla taraftarlara keyifli dakikalar yaşattı.
Spor Toto 1. Lig’in 37. haftasında Eryaman Stadı’nda oynanan MKE Ankaragücü - B. Boluspor müsabakasının devre arasında Ankaralı Seymenler grubu orta sahada buluştu. Ankara yöresine ait “Hüdayda” müziği eşliğinde performanslarını sergileyen ekip, taraftarlara keyifli anlar yaşattı.