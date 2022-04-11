Ertuğrul Gazi türbesi ziyaretçileri erken kapanmaya tepkili

Bilecik’in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi türbesinin saat 18.00’de kapanması ziyaretçilerin tepkisine sebep oluyor.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi’nin Söğütte bulunan türbesine hafta içi yüzlerce hafta sonları ise binlerce kişinin ziyaret ediyor. Dün türbe adeta ziyaretçi akınına uğrarken, saat 18:00’dan sonra gelen vatandaşlar şok oldular. Çevre illerden gelen vatandaşlar bu saatten sonra kapının kapalı olduğunu görünce ziyaret ve dualarını türbe dışından yaptılar. Vatandaşlar yetkililere Ramazan ayında yaz saati uygulamasına geçilmesi gerektiği söyleyerek, "Bugün pazar, ziyaretçinin en çok olduğu gün. Bunun üzerine bir de Ramazan ayı. Bu saate türbe kapalı olur mu hiç? Yetkilerin Ramazan ayında türbeyi gece 24:00’a kadar açık tutmaları lazım" dediler.

Öte yandan türbenin her gün saat 18:00’da kapandığı, Alp kıyafetiyle nöbet tutan askerlerin ise 17:00’da gittiği öğrenildi. Ayrıca Ertuğrul Gazi türbesinin açılış kapanış saatinin Ramazan ayı sonrası yaz saatine geçilerek, 21:00’da kapanacağı öğrenildi.