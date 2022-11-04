"Ermişler ya da Günahkarlar" oyununun prömiyeri 8 Kasım’da yapılacak

Cevahir Besa Sahne’nin yapımcılığını üstlendiği, Anthony Horowitz’in yazdığı, Zeynep Avcı’nın Türkçeleştirdiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Erbilen’in yer aldığı "Ermişler ya da Günahkarlar" oyunu, 8 Kasım’da yapacağı prömiyer ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial, sanatın farklı alanlarındaki üretimlere desteğini "Ermişler ve Günahkarlar" oyunu ile sürdürüyor. Ermişler ya da Günahkarlar oyununun oyuncu kadrosunda Aziz Çoban, Burak Demir ve Cemre Melis Çınar yer alıyor. 8 Kasım’da yapacağı prömiyer ile Besa Sahne’de seyircisiyle buluşacak olan oyunun biletleri "www.biletinial.com" adresi üzerinden satışa sunuldu.