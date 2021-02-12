Ermeni kadın militanlar 414 Osmanlı askerini balta ile öldürdü

Tarihçi Cezmi Yurtsever, 1895 yılında Maraş’ın Süleymanlı mahallesinde yaşanan olayda Ermeni kadın militanlarca 414 Osmanlı askerinin balta ile katledilişinin belgelerini yayınladı.

12 Şubat Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 101’inci yıldönümünde Tarihçi Cezmi Yurtsever, 1895 yılında Kahramanmaraş’ın Süleymanlı mahallesi Zeytun bölgesinde Ermeni kadın militanlarca 414 Osmanlı askerinin balta ile öldürülmesine dair Osmanlı arşivinde bulduğu belgeleri yayınladı. Ermeni Kadın teröristlerce yapılan katliamı gün yüzüne çıkaran Tarihçi Cezmi Yurtsever “Osmanlı Arşivi’nde gizliliği ortadan kalkan belgeler arasında 31 Aralık 1895 tarihli ve BOA,HR.ŞFR-III, 444-74 dosyadaki belgeleri okuduğumda tutsak edilen 414 Osmanlı askerinin 15 Aralık 1895 tarihinde yaşanan olaylar esnasında Ermeni Hınçak Komitası emrindeki kadın teröristler tarafından balta ile vahşice öldürüldükleri bilgilerine ulaştım. Araştırmaları derinleştirdiğimde de Zeytun’da yaşanan olaylar hakkında ayrıntılı bilgiler elde ettim" dedi.

Sayıları 10 bini bulan silahlı Ermeni’nin 28 Ekim 1895 tarihinde Maraş’ın bir dağ kasabası olan Zeytun’da başlattığı silahlı eylem esnasında şehrin güvenliği ve kontrolünü 400 askerin bulunduğu Osmanlı Askeri kışlasının suları kesilerek kuşatıldığını ve kaymakamın çağrısı ile teslim olmaları üzerine şehir merkezindeki kamu binalarında tutsak olarak tutulduklarını anlatan Yurtsever, "Maraş şehir merkezinden gelen Mustafa Remzi Paşa kumandasındaki Osmanlı askerleri Zeytun isyancılarının bulunduğu kasabayı kuşattığı ve sıcak çatışmaların başladığı saatlerde Hınçak Ermeni Komitasının emrinde ellerinde balta bulunan kadın militanlar tarafından askerler üzerine saldırı yapılarak vahşice öldürüldükleri ve cesetlerin köprü başından uçurumlu vadiye bilgiye atıldıkları bilgilerine ulaştım. Zeytun ile ilgili Ermeni arşivlerinde yaptığım araştırmalarda da askerlere balta ile saldırarak vahşice öldürülmeleri olayının sorumlusu olan kadın militanın Yeghisabet Sultanian ve arkadaşları oldukları bilgisine ulaştım. Yaşanan olaylar insanlık tarihinde kara bir leke olarak yaşanmış ve belgelere de yansımıştır. Zeytun’da yaşanan olayların lideri olan Agasi ismindeki Ermeni ABD’de silahlı eğitim almış, İngiltere’deki Hınçak Ermeni Komitası tarafından da lojistik desteği sağlanmıştı. Adana ve Maraş vilayetleri arasında bulunan Toros Dağları eteklerindeki Ermenilerin yaşadığı Zeytun ve çevresinde silahlı isyan çıkararak Batılı ülkelerin siyasi destekleri ile önce Otonom Küçük Ermenistanı kurmak ve ilerde Kafkasya’dan, Çukurova ve Akdeniz’ kadar uzanan coğrafyada Büyük Ermenistan’ın kuruluşunu gerçekleştirmesi amaçlayan bir projeyi uygulamaya koymuşlardı” diye konuştu.