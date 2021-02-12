banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Messi’den dudak uçuklatan vergi rekoru!
Messi’den dudak uçuklatan vergi rekoru!
Bisiklet, yeni dünyada makam aracı olacak
Bisiklet, yeni dünyada makam aracı olacak
Fransa, öğrencilere bedava yemek dağıtan Türk'ü konuşuyor
Fransa, öğrencilere bedava yemek dağıtan Türk'ü konuşuyor
Üç Türk girişimci ekonomiye 4,6 milyon TL katkı sağladı
Üç Türk girişimci ekonomiye 4,6 milyon TL katkı sağladı

Ermeni kadın militanlar 414 Osmanlı askerini balta ile öldürdü

Tarihçi Cezmi Yurtsever, 1895 yılında Maraş’ın Süleymanlı mahallesinde yaşanan olayda Ermeni kadın militanlarca 414 Osmanlı askerinin balta ile katledilişinin belgelerini yayınladı.

Kültür Sanat 12.02.2021, 12:56
3
Ermeni kadın militanlar 414 Osmanlı askerini balta ile öldürdü

Tarihçi Cezmi Yurtsever, 1895 yılında Maraş’ın Süleymanlı mahallesinde yaşanan olayda Ermeni kadın militanlarca 414 Osmanlı askerinin balta ile katledilişinin belgelerini yayınladı.

12 Şubat Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 101’inci yıldönümünde Tarihçi Cezmi Yurtsever, 1895 yılında Kahramanmaraş’ın Süleymanlı mahallesi Zeytun bölgesinde Ermeni kadın militanlarca 414 Osmanlı askerinin balta ile öldürülmesine dair Osmanlı arşivinde bulduğu belgeleri yayınladı. Ermeni Kadın teröristlerce yapılan katliamı gün yüzüne çıkaran Tarihçi Cezmi Yurtsever “Osmanlı Arşivi’nde gizliliği ortadan kalkan belgeler arasında 31 Aralık 1895 tarihli ve BOA,HR.ŞFR-III, 444-74 dosyadaki belgeleri okuduğumda tutsak edilen 414 Osmanlı askerinin 15 Aralık 1895 tarihinde yaşanan olaylar esnasında Ermeni Hınçak Komitası emrindeki kadın teröristler tarafından balta ile vahşice öldürüldükleri bilgilerine ulaştım. Araştırmaları derinleştirdiğimde de Zeytun’da yaşanan olaylar hakkında ayrıntılı bilgiler elde ettim" dedi.

Sayıları 10 bini bulan silahlı Ermeni’nin 28 Ekim 1895 tarihinde Maraş’ın bir dağ kasabası olan Zeytun’da başlattığı silahlı eylem esnasında şehrin güvenliği ve kontrolünü 400 askerin bulunduğu Osmanlı Askeri kışlasının suları kesilerek kuşatıldığını ve kaymakamın çağrısı ile teslim olmaları üzerine şehir merkezindeki kamu binalarında tutsak olarak tutulduklarını anlatan Yurtsever, "Maraş şehir merkezinden gelen Mustafa Remzi Paşa kumandasındaki Osmanlı askerleri Zeytun isyancılarının bulunduğu kasabayı kuşattığı ve sıcak çatışmaların başladığı saatlerde Hınçak Ermeni Komitasının emrinde ellerinde balta bulunan kadın militanlar tarafından askerler üzerine saldırı yapılarak vahşice öldürüldükleri ve cesetlerin köprü başından uçurumlu vadiye bilgiye atıldıkları bilgilerine ulaştım. Zeytun ile ilgili Ermeni arşivlerinde yaptığım araştırmalarda da askerlere balta ile saldırarak vahşice öldürülmeleri olayının sorumlusu olan kadın militanın Yeghisabet Sultanian ve arkadaşları oldukları bilgisine ulaştım. Yaşanan olaylar insanlık tarihinde kara bir leke olarak yaşanmış ve belgelere de yansımıştır. Zeytun’da yaşanan olayların lideri olan Agasi ismindeki Ermeni ABD’de silahlı eğitim almış, İngiltere’deki Hınçak Ermeni Komitası tarafından da lojistik desteği sağlanmıştı. Adana ve Maraş vilayetleri arasında bulunan Toros Dağları eteklerindeki Ermenilerin yaşadığı Zeytun ve çevresinde silahlı isyan çıkararak Batılı ülkelerin siyasi destekleri ile önce Otonom Küçük Ermenistanı kurmak ve ilerde Kafkasya’dan, Çukurova ve Akdeniz’ kadar uzanan coğrafyada Büyük Ermenistan’ın kuruluşunu gerçekleştirmesi amaçlayan bir projeyi uygulamaya koymuşlardı” diye konuştu.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16