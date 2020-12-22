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Erkek giyiminde yılbaşı seçenekleri
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, yeni yıla özel birçok hediye alternatifi sunduğunu duyurdu.
Kültür Sanat 22.12.2020, 15:52
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Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, yeni yıla özel birçok hediye alternatifi sunduğunu duyurdu.Yeni yıla sayılı günler kala hediye telaşı sürüyor. Markalar yeni yıla özel hediye seçenekleri hazırlıyorlar. Erkek giyim sektörünün önde gelen markası Altınyıldız Classics de hediye altarnatiflerini duyurdu. Marka gömlekten pantolona, trikodan atkı ve bereye, kravat, kol düğmesi, bileklik ve cüzdan gibi şık aksesuarlardan parfüm ve ayakkabıya uzanan özel ve stil sahibi parçalara ulaşılabileceğini belirtti.
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