Erkek çocuğu dünyaya gelince 700 yıllık geleneği yaşattı

Karamanoğulları Beyliği’nin geleneği olan ve ailenin ilk erkek bebeğinin dünyaya gelmesi dolayısıyla 700 yıl kadar önce gerçekleştirilen "kütük atma" töreni, Antalya’da yaşatılmaya devam ediliyor. Törende kırmızı al içerisinde toplanan paralar, 20 yıl boyunca kütük ile birlikte saklanarak erkek çocuk askere giderken erzak alınıp yemek yapılarak muhtaçlara dağıtılıyor.

Antalya’da iş adamı Kerim Kaya (37), 2007 yılında dünya evine girdi. Kaya’nın evliliğinden 3 kız çocuğu dünyaya geldi. 3 kız çocuğunun ardından, 2 gün önce kendi ismini verdiği Kerim Kaya dünyaya geldi. Kaya, 3 kız çocuğundan sonra erkek çocuğunun dünyaya gelmesini 700 yıllık gelenek olan ‘kütük atma’ çerçevesinde davul ve zurna ile kutladı. Karamanoğulları Beyliği’nin geleneği olan ve ailenin ilk erkek bebeğinin dünyaya gelmesi dolayısıyla gerçekleştirilen "kütük atma" töreni, Antalya Toptancı Hal içerisindeki çiftçiler ile birlikte gerçekleştirildi.

Kütük ve para toplanan bohça 20 yıl saklanıyor

Gelenek çerçevesinde satın alınan kütük, bel kısmından kırmızı al ile bağlanıyor. Daha sonra ise hemen yanına da bir kırmızı al daha açılarak buraya katılımcılardan toplanan para ve değerli eşyalar konuluyor. Bu al sıkı sıkıya, içerisinde toplanan eşyalar ile kütük üzerine kör düğüm ile bağlanıyor. Anne, kütüğü ve üzerinde bulunan al yazmayı erkek çocuk askere gidene kadar ya da düğününe kadar saklıyor. Düğün günü öncesinde açılan al yazma içerisindeki paralar ile yiyecek alınarak bulgur yemeği yapılıp, katılımcılara ve muhtaçlara hayır niyetine dağıtılıyor. Toplanan paranın ve dağıtılan yemeğin bereket getirdiğine inanılıyor. Ailenin soyunun devamını sağlaması ve orduya asker olacak erkek çocuğun yetiştirilmesinin sevinci dolayısıyla sürdürülen gelenek, yüzyıllardır sürüyor. Öte yandan törende kesilen bir deve de bir hayır kurumuna bağışlandı.

"Karamanoğulları geleneğini bugün tekrardan yaşattık"

Törenin gerçekleştirilmesine destek veren babanın yakın arkadaşı Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, tören hakkında, “Karamanoğulları geleneğini bugün tekrardan yaşattık. Antalya’nın Serik ve Aksu ilçelerinde bu gelenek zaman zaman yaşatılıyor. Gelenek çerçevesinde kütük atma törenini yaptık. Kerim kardeşimizin oğlu oldu. Bugün kütük atma törenini 3 kızından sonra dünya evine gelen oğlu için yaptık. Kendisinden talebimiz bir deve idi. Deve de bugün kurban edilerek bir hayır kurumunda dağıtılacak. Kütüğümüzü atarak geleneğimizi tamamladık. Kütük buradan annesinin evine gidecek. Annesi kütüğü ve bohçayı oğlan askere gidene kadar ya da düğününe kadar saklayacak. Bohça o zaman açılarak içerisindeki değerli eşyalar ile erzak alacak kütük ile bulgur aşı pişirerek gelen misafirlere ikram edecek. Bu gelenek sık sık yapılmıyor. Karamanoğulları ailesinden geldiğine inan kişiler yapıyor” ifadelerine yer verdi.

"Gelenek ve göreneklerimizi yerine getirmeye çalıştık"

Kerim Kaya ise konuşmasında, “Gelenek ve göreneklerimizi yerine getirmeye çalıştık. Daha önce benim 3 tane kız çocuğum vardı. Erkek çocuğum olması durumunda kalbimden böyle bir adak geçti. Nasip olursa, bir deve bulamazsam 7 tane koç kesmeyi adadım. Allah’a şükür sağ salim oğlumuzu kucağımıza aldık. Adağımızı şu anda yerine getiriyoruz. Kütük atma töreni ile tamamladık. Adağımızı da keserek ihtiyaç sahiplerine ikram edeceğiz. Kütüğü de evimizin baş köşesinde 20 yıl boyunca saklayacağız” dedi.