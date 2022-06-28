Erişilebilirlik temalı yarışmalarda ödüller sahiplerini bulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca erişilebilirlik konusunda çocuklarda ve gençlerde farkındalık oluşturmak ve bu farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar”da dereceye girenlere ödülleri 30 Haziran 2022’de düzenlenecek törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde erişilebilirlik kültürünün oluşturulması hedefiyle, çocuklar ve gençlere yönelik “Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar” düzenlendi. İlkokullar için “şiir”, ortaokullar için “resim” ve liseler için “kısa film” kategorilerinde düzenlenen yarışmalar için Mart ayında alınmaya başlayan başvurular Mayıs ayında sona erdi.

Öğrenciler tarafından hazırlanarak okulları temsilen seçilen eserler, Bakanlık ve diğer kamu kurumları ile engellilere yönelik hizmet veren konfederasyonlardan temsilciler ve akademisyenlerden oluşan değerlendirme kurulları tarafından incelendi. Değerlendirme sonucunda her bir kategoride ödül almaya hak kazanan ilk üçe giren eser sahipleri belirlendi.

Her kategoride birinciye 6.000 TL, ikinciye 4.000 TL, üçüncüye ise 2.000 TL ödül verilecek. Dereceye girenlere ödülleri 30 Haziran 2022’de Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla düzenlenecek törende takdim edilecek. Tören kapsamında fuaye alanında yarışmaya başvuran eserlerden oluşan resim sergisi de yer alacak.