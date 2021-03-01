Ereğli’nin kültürel miraslarına Erdemir’den destek

Anadolu’nun kültürel zenginlikleri arasında önemli yeri bulunan Elpek Bezi dokumacılığının yaygınlaştırılmasına hizmet edecek proje kapsamında, Pınarcık Köyü gönüllülerine yönelik eğitimlere başlanıyor. Bu doğrultuda Erdemir, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ereğli Halk Eğitim Merkezi, Kdz. Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Pınarcık Köyü Muhtarlığı arasında bir protokol imzalandı. İmza törenine Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, Kdz. Ereğli Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Kdz. Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Hasçelik, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Canan Ayan ve Pınarcık Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz katıldı. Ereğli’nin kültürel değerine sahip çıkmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamak üzere hayata geçirilmesi planlanan Elpek Bezi projesi ile kadın işgücü ve girişimciliğinin desteklenerek artırılması hedefleniyor.

Kadınların ekonomik hayata katılımı desteklenecek

Elpek Bezi dokuma eğitimleri, Pınarcık Köyü’nden 20 kadının katılımıyla başlayacak. Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte Pınarcık Köyü’nde Elpek dokuma tezgahları kurulacak. Proje kapsamında verilecek eğitimi başarıyla tamamlayan kadınların, bu becerilerini ekonomik kazanca çevirebilmeleri için kooperatifleşmeleri desteklenecek ve bu kapsamda üretilen ürünler ilk etapta Erdemir tarafından satın alınacak. Ereğli’de geçmişi antik çağa kadar uzanan ve ayrıca Osmanlı İmparatorluğu donanmasında yelken bezi kullanımında ünlü olan Elpek Bezi, ilçenin kültürel miraslarının korunmasına ve tanıtımına da katkı sağlayacak.

Karadeniz Ereğli’de çiftçiler Osmanlı Çileği üretiyor

Erdemir’in, Karadeniz Ereğli’nin meşhur Osmanlı Çileğini yaşatmak ve biyoçeşitliliğin korunmasına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Tarlalar Sürülsün, Gelenek Sürsün’ kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında çiftçilere yetiştiricilik eğitimi verilirken, 20 aileye kendi arazilerine dikmeleri için fide dağıtımı yapıldı. Talebin yoğun olduğu ancak arzın giderek azaldığı bu ürüne dikkat çekmek, yetiştiricileri teşvik etmek, doğru üretim teknikleriyle işin yapılmasını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri yürütüldü. Projede ilk meyve hasadı fide dağıtım töreniyle birlikte 2018 yılında yerel kamu, yerel basın ve halkın katılımıyla proje alanında gerçekleştirildi. Erdemir, süresi 2022 yılına kadar uzatılan proje kapsamında çalışmalarına devam ediyor.