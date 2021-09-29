Epilepsi farkındalık filmine ünlülerden tam destek

‘Epilepsi hastalığında doğru müdahale hayat kurtarır’ sloganıyla hazırlanan özel filme ünlüler destek verdi.

Projeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanı sıra ünlü halk ozanı Abdurrahman Delen, Wilma Elles, Galatasaraylı basketbolcu Ege Arar, ünlü haber spikeri Gülgün Feyman ve dünya çapında tanınan küçük ressam Mikail Akar’dan da destek geldi.

“Hayata Tutun” ismiyle sinemaseverlerle buluşacak filmin yapımcılığını ise ikinci defa sosyal sorumluluk projesine imza atan Filika Medya’nın kurucusu kadın girişimci Dilek Çakır ve Epilepsi Dernek Başkanı Ebru Öztürk‘le beraber epilepsi hastaları için üstlendi. Yönetmen koltuğunda Kadir Ergin’in yer aldığı yapımın senaryosunu da Serkan Aygören kaleme aldı. Filmin sloganı ise “Epilepsi hastalarına doğru müdahale hayat kurtarır” olarak öne çıkarken film içerisinde rol alacak figüranların da hepsi sara hastalarından seçildi.

23 Eylül tarihinde Sinan Erdem Spor Kompleksi’nde çekimleri başlamış olan ve Swiss Otel’de ünlü halk ozanı Abdurrahman Delen’in yer aldığı sahneyle devam eden film, oldukça dikkat çekici olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Delen, projenin içinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bu projeyle ilgili küçük bir kıta türkü yazdım. Bunu film içerisinde seslendireceğim. Epilepsi gerçekten ağır bir hastalıktır. Baktığınızda sadece Türkiye’de binlerce insanımızın bu hastalıkla boğuştuğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Ancak buna rağmen epilepsi konusunda halkımızın çok fazla bilinçli olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Bu projeyle ilgili teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. En azından bu hastalığa toplumumuzun biraz daha duyarlı olabilmesine katkı verebilmek için bugün buradayım. Allah tüm epilepsi hastalarımıza şifa versin” diye konuştu

Filmin tanıtımının ise şubat ayında Epilepsililer Günü’nde yapılacağı açıklandı.