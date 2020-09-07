Epidemik Eros okurlarını bekliyor

Epidemik Eros adlı roman Küsurat Dükkân’a özel indirimli tanışma fiyatıyla okurlarını bekliyor.

Farklı kaderlerin ortak kederlerle buluştuğu, sıradan yaşantıları barındıran kendi halinde bir ilçeydi Benekli. Ta ki o güne kadar… Benekli’nin kadınları, korudukları sessizlikle büyük bir çığlığın yankısı oldular. Bir televizyon programıyla değişen birkaç hayat tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Artık dönüşü yoktu, kadınlar kaderlerini en baştan kendileri yazacaklardı!



Yuvayı yapan dişi kuşlar renklilerle beyazları ayırmaktan, soğanı pembeleştirmekten, etrafı şöyle bir süpürmekten, domatesin tazesini fasulyenin iyisini seçmekten ıskalamışlardı belki de yaşamayı. Ama şimdi tam vaktiydi. Paşa gönülleri ne isterse onu yapacaklardı! Biraz da kirliler bekleyecekti sepette, yıllardır eteklerinde biriktirdikleri taşları dökmenin zamanı gelmişti! Tabii kadınların bu ayaklanması toplumda bir miktar karmaşaya neden olacaktı. Ortalık biraz dağılmıştı ama bunu da en iyi onlar bilirdi: Dağıtılmadan toplanmazdı. Nisa Yıldırım’ın, mizah ve mücadeleyle yoğurduğu ilk romanı Epidemik Eros birtakım taşları yerinden oynatmaya geliyor!”



“Eros Yunan tanrısıdır, aşk tanrısı diye de bilinir. Diğer adı Cupid. Aynı zamanda doğurganlığın, üremenin de sembolüdür. Çocuklar bile bilir Eros’u.”