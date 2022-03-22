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Enver Yücel: “Aşık Veysel, Türkiye’nin ortak değeri”

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuar ve Bahçeşehir Koleji iş birliği ile düzenlenen konserde halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 49’uncu yılında Ordu’da anıldı.

Kültür Sanat 22.03.2022, 10:44
Enver Yücel: “Aşık Veysel, Türkiye’nin ortak değeri”

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuar ve Bahçeşehir Koleji iş birliği ile düzenlenen konserde halk ozanı Aşık Veysel, vefatının 49’uncu yılında Ordu’da anıldı.

BAU Konservatuar ve Bahçeşehir Koleji iş birliği ile Halk ozanı Aşık Veysel vefatının 49’uncu yılında anıldı. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘2. Geleneksel Ustalara Saygı Programı’nda salon seyirciler ile dolup-taşarken, usta sanatçılar ve öğrencilerin sergilediği performanslar izleyicilerden tam not aldı.

Aşık Veysel’e yakışan anma programı

BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar ile Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü Lise Müdürü Semra Ebil’in katılımı ve açılış konuşmalarının ardından BAU Anadolu Müzikleri Topluluğu, Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü Lise Korosu sahne aldı. Anma gecesinde öğrencilerin sergilediği performans katılımcıların beğenisini topladı.

Aşık Veysel’i, vefatının 49’uncu yılında anma gecesinde İstanbul Senfoni Korosu’nun Akapella seslendirmesi, Ümit Tokcan ve Cengiz Özkan konseri ile Serdar Şenel ve Sedat Şenel’in dinletisi salondakilere keyifli bir zaman yaşattı.

“Aşık Veysel, Türkiye’nin ortak değeri”

Programın açılış konuşmasını yapan Enver Yücel, Aşık Veysel’i anma programında çok değerli iki ses olan Ümit Tokcan ve Cengiz Özkan’ı Ordu’da, kendi memleketlerinde, katılımcılar ile buluşturmaktan mutlu olduklarını belirtti. Yücel, “Bu buluşturmamın iki sebebi var, bu salonda ilk kez bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Sizlerle bu değerleri buluşturabilmek, bu değerleri anlayabilmek. Vesile olan ise Aşık Veysel, O Türkiye’nin ortak bir değeri, adeta mirası. Bize çok öğretisi var, incelenmesi gereken çok yanı var. 7 yaşında gözlerini kaybetmiş, 79 yaşında vefat etmiş, 7 sene ne gördüyse onu bizlere bu güne kadar sözleri ile anlatabilmiş. Bize en çok öğrettiği şey ise şu; birlikte yaşama kültürünü anlatmış. Sevgi ve barış içinde kardeşçe yaşamayı anlatmış. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Vefatının 49’uncu yılı. 50’nci yılını da dilerseniz yine Ordu’da çok büyük bir etkinlik ile yapalım. Bunda da hem konservatuarımız, hem de Ordu’daki Bahçeşehir Kolejimiz ev sahipliği yapar” dedi.

“Türkiye’nin her noktası bizim, ülkemizin her noktasında olan bir eğitim kurumuyuz”

Enver Yücel ayrıca öğrenmenin artık sadece sınıflarda olmadığını ifade ederek, “Türkiye’nin her noktasında hizmet veren bir eğitim kurumuyuz. Öğrenim artık sadece sınıflarda değil, her alanda ve her yerde. Biz Kulakkaya Yaylası’nda Zifin Otel’de dünyanın en büyük teknoloji firmalarından birisi olan Huawei’nin CEO’larını kabul ettik, ‘Kulakkaya’yı nasıl akıllı şehir yapabiliriz?’ diye anlattık. Bölgemizin dünyada çok eşi ve benzeri olmayan çok önemli bir yer olduğunu önce bizlerin anlaması gerekiyor. Aşık Veysel’in öğretilerini daha anlamlı olarak bizim içselleştirmemiz lazım ve bir eğitimci olarak bunu söylüyorum, çocuklarımızın da kültürünün, medeniyetinin, onun farkında olarak onu benimseyerek gelişmesi lazım. Her alanda gelişti ancak kültür ve medeniyetine bağlı ve onu özümsememiş ise o çocuğun bir tarafı eksik kalmış demektir. Onun için biz Türkiye’nin her noktasında var olan bir eğitim kurumu olarak, ‘Türkiye’nin her noktası bizim ülkemizin önemli bir toprağı, önemli bir güzelliğidir’ düşüncesi ile hareket ettik” şeklinde konuştu.

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