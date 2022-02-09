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Engelsiz sanatının ünü ülke sınırlarını aştı

Ankara’da yaşayan zihinsel engelli 32 yaşındaki Muhammet Yalçın’ın resim tutkusu tuvallerden evinin dışına taştı. Ailesinin tuval yetiştiremediği Yalçın, önce evinin odalarını renklendirdi, ardından yaşadığı gecekondunun dışını sanatıyla süsledi. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçisi olan Yalçın, engellerini yok saydığı sanatıyla ailesinin de hayatını renklendirdi.

Kültür Sanat 09.02.2022, 09:12
Engelsiz sanatının ünü ülke sınırlarını aştı

Ankara’da yaşayan zihinsel engelli 32 yaşındaki Muhammet Yalçın’ın resim tutkusu tuvallerden evinin dışına taştı. Ailesinin tuval yetiştiremediği Yalçın, önce evinin odalarını renklendirdi, ardından yaşadığı gecekondunun dışını sanatıyla süsledi. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçisi olan Yalçın, engellerini yok saydığı sanatıyla ailesinin de hayatını renklendirdi.

Doğuştan genetik bir rahatsızlık nedeniyle yüzde 70 zihinsel engeli bulunan 32 yaşındaki Muhammet Yalçın, sanatıyla görenleri hayran bırakıyor. 18 yaşında Ankara’da gittiği özel eğitim okulunda Ressam Harun Antakyalı’nın yeteneğini keşfetmesiyle resim yolculuğu başlayan Yalçın, sanata tutkuyla bağlandı. Ailesinin desteğiyle sanatına evinde devam eden Yalçın, bir süre sonra tuval bulamayınca odasının duvarını tuval gibi kullanmaya başladı. Aylar süren sanatsal çalışmaları gencin önce odasının dışına, ardından yaşadığı gecekondunun dışına taştı. En büyük destekçisi ailesi olan Muhammet, kısa sürede adeta resim müzesine dönüştürdüğü eviyle dikkatleri üzerine çekti. İnsanlarla sanatıyla iletişim kurmaya başlayan Muhammet, oluşturduğu farkındalıkla ailelere de umut oldu. Yıllar içinde hem kendi dünyasını hem ailesinin dünyasını renklendiren Muhammet, eserleriyle 10’dan fazla kişisel sergiye imza attı. Muhammet’in bir atölyeye sahip olmasını ve bildiklerini özel çocuklara aktarmasını isteyen ailesinin en büyük hayali ise evlerinin bir resim müzesine dönüştürülmesi. Gecekondusunu dev bir sanat eserine dönüştüren Muhammet’in renkleriyle tanışmak isteyen dünyanın dört bir yanından ziyaretçi, Altındağ ilçesinde bulunan sanat dolu evin yolunu tutuyor. Ankara’nın simgelerinden biri haline gelen bu özel gecekondu, her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Muhammet’in resim yeteneğini gittiği özel okulda öğretmenlerinin ardından Ressam Harun Antakyalı’nın keşfettiğini söyleyen baba Hasan Yalçın, ”Harun Antakyalı’dan eğitim aldı. Eğitim sonunda benden bu kadar dedi. Bende ne yapacağımı sordum. Muhammet’e malzemesini alacaksın, o görevini biliyor, yapacağını biliyor dedi. Ondan sonra karışmayacaksın dedi. Daha önce kağıtlarla çalışıyordu, sonra tuvallere döndürdük işi. Malzemesi olmadığında evin duvarlarını boyamaya başladı. Biz de bir şey söylemedik. Önce odasını boyadı, sonra diğer odalara ve evin merdivenine kadar çıktı. Buraları boyadıktan sonra yer kalmayınca evin dış cephesine çıktı. Bir iki ayda da orayı boyadı" dedi.

Muhammet’in pandemi dolayısıyla 2 yıldır sergi açamadığını söyleyen baba Yalçın, "Şu ana kadar kişisel sergisi 10 taneyi geçti. Buraya Japonlar, Almanlar geliyor. İş büyüdükçe ev yetmiyor. Muhammet’in bir atölyesi olsun istiyoruz. Biz bunun için destek istiyoruz. Muhammet gibi engelli bir sürü çocuk var. Atölyesi olursa onlar da öğrenebilir. Bunlar ilk yola çıktıklarında Harun Bey 8 çocuk içinde 4 çocukla devam etmişlerdi. Muhammet dışında hepsi bıraktı bu işi. Biz daha önce fark etmedik yeteneğini, okulda çıktı yeteneği. En büyük katkı Harun Bey’in" ifadelerini kullandı.

"Özel çocuklu ailelere çocuklarını eğitime göndermelerini tavsiye ediyorum"

Muhammet’in hayatında resim sanatının her şeyi değiştirdiğini söyleyen Hasan Yalçın, ”Muhammet bu kadar girişken değildi ama şimdi herkese bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Özel çocuklu ailelere çocuklarını eğitime göndermelerini tavsiye ediyorum. Neye yatkınsa onun üzerinde eğitmelerini tavsiye ediyorum. Eğitimi bir adım ileriye taşısa aileler daha farklı şeyler olur. Her gelen buraya hayran kalıyor. Buranın müze olmasını istiyorlar. Ev ortamında Muahmmet’in çalışacağı ortam yok. Torunlarımız var, onu rahat çalıştırmıyor. Muhammet’in malzemesi olduğu sürece yorulma yok, çalışıyor. 2 yıldır sergi açamadık pandemiden, o sergilerde çok mutlu oluyordu. Muhammet’in ilk çalışmaları çok farklıydı. Aşama aşama geldi. 2009‘dan bu yana resimlerini gelişimlerinden görebiliyoruz” dedi.

Anne Aysel Yalçın ise, ”Muhammet’in her şeyi değişti. Canı sıkılıyordu, dışarılarda geziyordu. Kağıtları boyadı, duvarlarımızı boyadı. Hiç kızmadım, duvarları boyamak istediğinde kanepeleri çektim. Yaparken döktü, batırdı ama sildim. Mutlu oluyor Muhammet resim yaptığında. Şimdi de sergi istiyor. Gurur duyuyorum Muhammet’le. Çok gelen oluyor. Bazı kimseler çekiniyor. Muhammet bildiklerini başkalarına aktarsın istiyorum" şeklinde konuştu.

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