Engelli milletvekilinin hayat hikayesini anlatan filmin İzmir galası yapıldı

AK Parti’nin engelli İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayat hikayesini konu alan "Buğday Tanesi" filminin İzmir galası gerçekleşti. Gösterim öncesi açıklama yapan Bayram, filmle beraber engellilere yaşam mücadelesi ruhunu aşılamak istediklerini dile getirdi.

Henüz bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın hayata tutunma mücadelesini anlatan ’Buğday Tanesi’ filmi, İzmirli sinemaseverlerle buluştu. İzmir’deki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen galaya Serkan Bayram’ın yanı sıra AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

Umuda yolculuk filmi

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 40 günde çekilen filmin bir umuda yolculuk filmi olduğunu söyledi. Bayram, "Türkiye’de 10 milyon engelli olduğunu ve engellilere yaşam mücadelesi ruhunu aşılamak istedik. Türkiye’de 400’e yakın salonda gösterimde olan film hakkında olumlu geri dönüşler aldık; yurt dışından da ciddi talepler gelmeye başladı. Organik ve orijinal bir film. Türk sinema ve Türk siyasi tarihinde bir ilk bu film. Herkesin izlemesini isterim. Herkes kendinden bir şeyler bulacak bu filmde. Türkiye’de 10 milyon engelli var ve engellilere yaşam mücadelesi ruhunu aşılamak istiyoruz" dedi.

"Engelli bakan, vali ve rektör de görmek istiyoruz"

Türkiye Yüzyılı vizyonunda bundan sonra engellilerin de bakan, vali ve rektör olmasını temenni ettiklerini söyleyen Bayram, "Hakimliğe girdik mülakatta elendik. Milletvekilli olduk. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın riyazetiyle milletvekillerimiz ve diğer partili arkadaşlarımızla beraber hakimliğe engel olan maddeyi geçen yıl hep beraber değiştirdik. Filmimiz Türkiye yüzyılı filmi. Ben bu filmi aynı zamanda milletime hediye ediyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonunda bundan sonra aramızda engelli bakanımızı, engelli valimizi, engelli rektörümüzü görmek istiyoruz. Dünyanın her yerinde var bizde neden olmasın" ifadelerine yer verdi.

"Kamuoyunda büyük farkındalık oluşturan bir film"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, Serkan Bayram’ı İzmir’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Kamuoyunda büyük farkındalık oluşturan bir film. Hep birlikte izleyeceğimiz için de heyecanlıyız. Engelliler için önemli bir farkındalık oluşturuyor film. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde vizyona girdi. Bizler için, engellileri hatırlamak, onları için çalışmak bir güne sığmıyor. Bir gün değil her gün diyoruz ve aynı mottoyla çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.