Enerji şirketi çalışanları ‘temiz enerji’ için şarkı yaptı

Çinli enerji şirketi çalışanları ‘temiz enerji’ vurgusunu notalarla yaptı. Çalışanlar ‘ışık ve rüzgar’ anlamına gelen Zhuguang Yufeng adlı şarkıyı ortaya çıkardı.

Dünyanın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, küresel enerji sektörü karbon zirvesi ve karbon tarafsızlığı hedeflerinin vurgulandığı yeni bir döneme girdi. Bu senaryo göz önüne alındığında, Çin’in en iyi beş enerji üreticisinden biri olan State Power Investment Corporation Limited (SPIC) çalışanları Zhuguang Yufeng ("Işık ve Rüzgar") şarkısını yazıp söylediler. Bu şarkı ile ülkenin 2030 yılına kadar karbon zirvesine ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma konusundaki iddialı hedefiyle uyumlu bir şekilde temiz enerjiye olan sıkı bağlılıkları sevgiyle ifade ediliyor.

Burada ışık kaynağı temsil ederken rüzgar da ruha gönderme yapıyor. Zhuguang Yufeng, enerji sektöründe meydana gelen devrimden bahsediyor.