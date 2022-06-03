Endüstri 4.0, siber uzay ve uzay dünyası bu kitapta ele alındı

Endüstri 4.0, siber uzay ve uzay dünyası gibi birçok konunun ele alındığı Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Siyaset Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ermağan’ın yeni kitabı Uluslararası İlişkiler ve Teknoloji İlişkisi, okuyucularının erişimine sunuldu.

Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Siyaset Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ermağan, endüstri 4.0, siber uzay ve uzay dünyası terimlerini ele aldığı yeni kitabı Uluslararası İlişkiler ve Teknoloji İlişkisi’nde teknolojinin giderek eklemlenen ve dönüşen yapısını ele alıyor. Ermağan kitabında, teknoloji siyaset ilişkisinin yanı sıra barutsuz savaş dönemi, siber savaşçı mekanizmaları, deep fake kavramları gibi konuların yanında, blok zincir, metaverse, kripto paralar ve NFT teknolojileri gibi bir çok alt başlığı da okuyucu ile buluşturuyor. Tüm bu konuları uzman gözünden aktaran Ermağan, Türkiye’nin ekonomide üst lige çıkması için teknolojik olarak olağanüstü hale geçmesinin elzem göründüğünü, çünkü gerçek katma değer ekonomilerinin bu yoldan üretildiğini de vurguladığı kitabıyla okuyucularına büyük bir bilgi aktarımı da yapıyor.