Endonezya moda markalarının Ankara çıkarması

Türkiye, güçlü üreticileriyle dünyanın önde gelen moda tedarikçilerinden biri olarak konumlanıyor. Muhafazakar giyim modası ise ülkemizi özellikle Müslüman ülkeler için önemli bir ticari partner haline getiriyor. Bu alanda Türkiye ile ortak ilişkiler geliştirmek isteyen Endonezya Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'daki muhafazakar giyim modasının buluşma noktası olarak bilinen Markamarie işbirliğiyle Ankara’daki büyükelçilik binasında düzenleyeceği etkinlikte, ülkenin 7 büyük moda markasını tanıtacak.

Türkiye için özel koleksiyon oluşturdular

7-8 Nisan 2021 tarihlerinde 14:00 - 16:00 saatleri arasında yapılacak “Endonezya ile Tanışma” etkinliğinde; Elzatta, Wearing Klamby, Jawhara Syari, Tethuna, Medina Zein, Restu Pratiwi ve Hwan Eco Ethnic markaları, Türkiye için özel olarak hazırladıkları koleksiyonları tanıtacakları defileler düzenleyecek. Endonezyalı markalar, sosyal medya hesaplarındaki yüksek takipçi sayılarıyla dikkat çekerken, etkinlik Endonezya Cumhuriyeti’nin “Indonesia in Ankara” adını taşıyan YouTube kanalından da izlenebilecek. Sınırlı sayıda katılımcı ise www.markamarie.com/introducingindonesia adresinden kayıt olarak, Covid-19 tedbirleri kapsamında etkinliğe fiziksel olarak katılabilecek. Moda şovlarıyla öne çıkacak etkinlikte ayrıca, Endonezya Ankara Büyükelçiliği Dharma Wanita Derneği’nin ülkeye özgü Angklung adlı enstrumanla sergileyeceği performans da sunulacak.

“Moda, ancak markalar birbirini desteklediği sürece ayakta kalabilir”

Tanıtım etkinliğinin Türkiye ile başlatılacak olası işbirlikleri için büyük önem taşıdığını belirten Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammad Iqbal, "Bu etkinlik aracılığıyla, iki Müslüman ülkenin kalplerini her zamankinden daha yakın bir şekilde birleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Büyükelçi, 7 Nisan’daki etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan’ın da katılacağını açıkladı.

Markamarie'nin Kurucu Ortağı Franka Soeria ise modanın ancak markaların birbirlerini destekledikleri sürece ayakta kalabileceğini vurgulayarak "Endonezya'nın hazır giyim markalarını Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Endonezya, Doğu-Batı sentezinde farklı bir tarz sunuyor ve yalnızca büyük bir pazar değil, aynı zamanda büyük bir yaratıcılık kaynağı. Türkiye ile işbirliği yaparak daha da iyi işlere imza atacağımızı umuyoruz” diye konuştu.