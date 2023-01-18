En iyi yemek sıralamasına gastronomi kentinden tepki

Hırvatistan merkezli Taste Atlas (Lezzet Atlası) sitesinin 2022 yılında açıkladığı dünyanın en iyi geleneksel yemekleri listesine Erzurum’un cağ kebabının 9. sıradan, Gaziantep’in Ali Nazik’in ise 45. sıradan girmesine, Gaziantepli kebapçılar tepki gösterdi.

Gastronomi kenti Gaziantep’in damakları çatlatan ve eşsiz bir lezzet bırakan yöresel yemeği Ali Nazik, ünlü gastronomi sitesi Taste Atlas’ın (Lezzet Atlası) yayınladığı Dünyanın En İyi 100 yemeği Listesi’ne 45’inci sıradan girdi. Aynı listeye 9. sıradan giren Erzurum cağ kebabına göre daha meşakkatli ve uğraştırıcı bir yemek olan Ali Naziğin 45’inci sırada yer bulması gastronomi kenti Gaziantep’teki kebapçıları ayaklandırdı.

Gaziantep’teki iki nesildir "Ali Usta" ismiyle hizmet veren kebap ustası Ali Doğu, bu sıralamayı kabul etmediklerini belirterek, sıralamanın yetkililerce tekrardan göz geçirilmesini istedi. Ali Nazik yemeğinin ise hem kendileri hem de müşterileri için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Ali Nazik yapımı için patlıcan, sarımsak, özel süzme köy yoğurdu, tereyağı ve kuzu zırh kıyma olacak. Ali Nazik’te patlıcan közde güzelce pişirildikten sonra süzme köy yoğurdumuzla sarımsak karıştırılır. Daha sonra da eşsiz lezzeti olan tereyağı ile buluşturulup kuzu zırh kıymamızla beraber sunuma hazır hale gelir” dedi.

"Sıralamayı görünce kabullenemedik"

Ali Nazik yemeğinin 45. sıradaki yerini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Ali Usta, meşakkatli yapımına rağmen yüzlerce, binlerce kilometre uzaklıktaki ali nazik sevenlerini de sık sık ağırladıklarını ifade etti. Doğu, "Geçtiğimiz günlerde okuduğumuz bir haber üzerine Ali Nazik gibi yerel ve yöresel bir yemeğimizin 45’inci sıraya konulduğunu öğrendik. Bu kadar meşakkatli ve damaklara eşsiz lezzet sunan Ali Nazik kebabımızın bu sıralamayı hak etmediğini düşünüyoruz. Bu sıralamayı yapan yetkililere tekrardan sıralamayı gözden geçirmelerini talep ediyoruz. Gaziantep’te kebapçılar olarak ve ben Gaziantep’te işletme sahibi Ali Usta olarak bunu gözden geçirmelerini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Herkesin yemesini tavsiye ediyorum

Geçmiş tarihi ile ve damaklara hitap eden lezzetinin güzelliğini vurgulayan Gaziantep’te yaşayan Memik Filiker isimli kebap sever, "Ali Nazik Gaziantep’imizin yerel bir yemeği, Gaziantep’e özgü bir yemek. Bunu yiyince çok mutlu oluyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Siz de muhakkak Gaziantep’e geldiğinizde, ’Ali Naziği tatmanızda fayda var’ diyebilirim. Gaziantep’te Ali Nazik çok eski yıllara dayanıyor. 16 yüzyılın başlarına dayanan bir yemeğimiz. 1516 yıllarda Yavuz Sultan Selim Han, Mercidabık zaferi için Gaziantep’e geliyor. O yıllarda Gaziantep’in ilçesi olan Yavuzeli’ne geliyor. Tabi oranın halkı Yavuz Sultan Selim Han’ın geldiğini duyunca çok güzel yemekler yapıyorlar. O yemeklerden biri de Ali Nazik yemeği. Padişahın önüne servis ediliyor. Yemeği yedikten sonra çok beğeniyor çok hoşuna gidiyor. Daha sonra ağzından şu kelime çıkıyor ‘kim bu eli nazik yapan kişi’ diye o günden bu güne bu yemeğe verilen ad eli naziklikten yani güzellikten gelen bir yemeğin adını alarak zaman içinde ala nazik oluyor. Bugün günümüzde 21. Yüzyılda bile sevilerek, beğenilerek tüketilen Gaziantep’e has bir yemektir. Gaziantep yemeğin içerisinden yemek yapan bir şehirdir. Dolayısıyla da yemeğimiz her geçen gün daha farklı bir boyut daha farklı bir zenginliğe kavuşuyor. Herkesin yemesini tavsiye edebileceğim, listenin 1’İnci sırasında olan yemeklerden bir tanesidir” diye konuştu.