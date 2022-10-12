"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu’da Rus turist hareketliliği yaşanıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesi kruvaziyer gemi ile Bartın’a gelen Rusların tercihi olmaya devam ediyor.

120 milyon TL yatırımla kruvaziyer turizmine hazırlanan Amasra Limanı’na gelen Astoria Grande adlı kruvaziyer Karabük’ün Safranbolu ilçesinde de turizmin hareketlenmesini sağladı. Rusya’dan demir alarak Amasra Limanı’na ulaşan 613 kişilik kurvaziyerdeki 70 kişilik Rus kafilesinin tercihi tarihi evleriyle ünlü ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesi oldu. İlk olarak dünyada ikinci ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Kristal Cam Teras’ı gezerek bol bol fotoğraf çektiren Rus turistlerin bazıları da zipline deneyimini yaşadı. Rus turist Aleksandra, geziye kız arkadaşı ile birlikte çıktığını ve Safranbolu doğasını çok sevdiğini belirtti. Safranbolu’ya ilk defa geldiğini ifade eden Aleksandra, “Daha önce İstanbul, Antalya ve Kemer’e gelmiştik. Bu seferde deniz ve plaj dışında doğasını görmek için buraya geldik” dedi.

Öğle yemeğinin ardından Eski Çarşı Bölgesine gelen kafile Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapıları rehber eşliğinde gezerek bilgi aldı. Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisine hayran kalan Ruslar, gezinin ardından Bartın’a dönüş yaptı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzakdoğulu turistlerin dışında Safranbolu’ya farklı ülkelerden turistlerin de gelmesini sağlamak gerektiğini her defasında belirttiğini aktardı. Amasra’ya gelen büyük kruvazördeki turist sayısıyla birlikte Safranbolu’ya gelen turist sayısında da artış yaşandığını kaydeden Köse, 70 kişilik Rus kafilesinin kentte bulunduğunu ve Safranbolu’yu ne kadar iyi tanıtabilirlerse sayının her hafta artırabileceklerini söyledi.

Kültür turizminin de Türkiye’de ilgi gören turizm çeşitlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Köse, “Ülkemiz sadece denizden, kumsaldan ibaret değil tabi ki. Yaz turizmi çok önemli ama kültürü ile de ülkemiz çok zengin coğrafya. Dolayısıyla bunun da doğru pazarlanıp turistlere doğru anlatılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.