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En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı... Robert Downey Jr. zirvede!

BAFTA ve Altın Küre ödüllü oyuncu Robert Downey Jr., 'The Sympathizer' dizisi için yaptığı bölüm başı 2 milyon dolarlık anlaşmayla en çok kazanan dizi oyuncuları listesinde zirvede yer aldı

Kültür Sanat 25.08.2021, 15:31 25.08.2021, 16:11
En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı... Robert Downey Jr. zirvede!

Variety Dergisi, dizi anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Listede 'Tony Stark' ve 'Iron Man' rolleriyle kariyerinde zirve yapan oyuncu Robert Downey Jr., henüz yayınlanmamış 'The Sympathizer' dizisi için yaptığı 2 milyon dolarlık anlaşmayla ilk sırada yer aldı.

İşte listede en çok kazanan isimler şu şekilde...

Kieran Culkin, Jeremy Strong ve Sarah Snook

'Succession' dizisi / 300 bin dolar-350 bin dolar

David Harbour ve Winona Ryder

'Stranger Things' dizisi / 350 bin dolar-400 bin dolar

Jason Sudeikis

'Ted Lasso' dizisi / 400 bin dolar

Laurie Metcalf, Sara Gilbert ve John Goodman

'The Connors' dizisi / 400 bin dolar

Ted Danson

'Mr Mayor' dizisi / 400 bin dolar

Henry Cavill

'The Witcher' dizisi / 400 bin dolar

Brian Cox

'Succession' dizisi / 400 bin dolar - 500 bin dolar

Jude Law

'The Third Day' dizisi / 425 bin dolar

Angela Bassett

'9-1-1' dizisi / 450 bin dolar

Alec Baldwin

'Dr. Death' dizisi / 575 bin dolar

Michelle Pfeiffer, Viola Davis ve Gillian Anderson

'The First Lady' dizisi / 600 bin dolar

Pedro Pascal

'The Last of Us' dizisi / 600 bin dolar

Kate Winslet

'Mare of Easttown' dizisi / 650 bin dolar

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis

'And Just Like That…' dizisi / 650 bin dolar-750 bin dolar

Bryan Cranston

'Your Honor' dizisi / 750 bin dolar

Jeff Bridges

'The Old Man' dizisi / 1 milyon dolar

Chris Pratt

'Terminal List' dizisi / 1.4 milyon dolar

Robert Downey Jr.

'The Sympathizer' (Henüz yayınlanmadı) dizisi / 2 milyon dolar

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