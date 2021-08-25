En çok kazanan dizi oyuncuları açıklandı... Robert Downey Jr. zirvede!
BAFTA ve Altın Küre ödüllü oyuncu Robert Downey Jr., 'The Sympathizer' dizisi için yaptığı bölüm başı 2 milyon dolarlık anlaşmayla en çok kazanan dizi oyuncuları listesinde zirvede yer aldı
Variety Dergisi, dizi anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Listede 'Tony Stark' ve 'Iron Man' rolleriyle kariyerinde zirve yapan oyuncu Robert Downey Jr., henüz yayınlanmamış 'The Sympathizer' dizisi için yaptığı 2 milyon dolarlık anlaşmayla ilk sırada yer aldı.
İşte listede en çok kazanan isimler şu şekilde...
Kieran Culkin, Jeremy Strong ve Sarah Snook
'Succession' dizisi / 300 bin dolar-350 bin dolar
David Harbour ve Winona Ryder
'Stranger Things' dizisi / 350 bin dolar-400 bin dolar
Jason Sudeikis
'Ted Lasso' dizisi / 400 bin dolar
Laurie Metcalf, Sara Gilbert ve John Goodman
'The Connors' dizisi / 400 bin dolar
Ted Danson
'Mr Mayor' dizisi / 400 bin dolar
Henry Cavill
'The Witcher' dizisi / 400 bin dolar
Brian Cox
'Succession' dizisi / 400 bin dolar - 500 bin dolar
Jude Law
'The Third Day' dizisi / 425 bin dolar
Angela Bassett
'9-1-1' dizisi / 450 bin dolar
Alec Baldwin
'Dr. Death' dizisi / 575 bin dolar
Michelle Pfeiffer, Viola Davis ve Gillian Anderson
'The First Lady' dizisi / 600 bin dolar
Pedro Pascal
'The Last of Us' dizisi / 600 bin dolar
Kate Winslet
'Mare of Easttown' dizisi / 650 bin dolar
Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis
'And Just Like That…' dizisi / 650 bin dolar-750 bin dolar
Bryan Cranston
'Your Honor' dizisi / 750 bin dolar
Jeff Bridges
'The Old Man' dizisi / 1 milyon dolar
Chris Pratt
'Terminal List' dizisi / 1.4 milyon dolar
Robert Downey Jr.
'The Sympathizer' (Henüz yayınlanmadı) dizisi / 2 milyon dolar