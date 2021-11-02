En çok dinlenen albüm ’Ajda’

Dijital müzik platformu Muud’un Ekim ayında ‘en çok dinlenen yerli albümler’ kategorisinde Ajda Pekkan’ın ‘Ajda’ albümü ilk sıraya yerleşti.

Türk Telekom’un müzikseverleri zengin bir arşiv ile buluşturan platformu Muud’un Ekim ayında ‘en çok dinlenenler’ listesi yayınlandı. Dijital müzik platformunda ‘Türkiye’nin süper starı’ Ajda Pekkan’ın ‘Ajda’ isimli albümü zirveye yerleşti. Ozan Çolakoğlu prodüktörlüğünde hazırlanan ve Şehrazat imzalı Bi Tık adlı şarkıyla çıkış yapan ‘Ajda’yı, Ziynet Sali’nin ‘Yaşam Çiçeği’ ve Ebru Yaşar’ın ‘Gel De Sevme’ albümleri izledi.

Ekimde en çok dinlenen yerli sanatçılar listesinin ilk sırasında, cover’ları ve Yıldız Tilbe, Bengü, Ziynet Sali gibi isimlerle seslendirdiği düetlerle dikkat çeken Bilal Sonses yer aldı. Genç popçuyu Edis ve Kurtuluş Kuş takip etti. ‘En çok dinlenen yerli single’lar listesinde ise ilk üçte Edis’ten ‘Arıyorum’, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’tan ‘Baba Yak’ ile Bilal Sonses’ten ‘Söz Verdim’ parçaları sıralandı.

Lana Del Rey iki kategoride de lider

Platformun ‘en çok dinlenen yabancı albümler’ kategorisinin zirvesinde, bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması’nın birincisi Maneskin’in ‘Chosen’ isimli albümü yer alırken, İtalyan müzik grubunun bu başarısını Olivia Rodrigo - SOUR ve Lil Nas X - MONTERO isimli albümleriyle izledi. Kısa süre önce sekizinci albümünü yayınlayan bol ödüllü sanatçı Lana Del Rey ise ‘Text Book’ isimli parçasıyla ‘yabancı single’lar kategorisinde birinciliğe yerleşti. Lana Del Rey, eylül ayının da en çok dinlenen yabancı sanatçısıydı.