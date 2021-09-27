En büyük balığı yakalan 3 bin TL’yi kaptı

Takoran Vadisi’nin tanıtımı amacıyla geleneksel olarak düzenlenen kültür ve doğa etkinlikleri sona erdi. Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmada en büyük balığı yakalayana 3 bin TL para ödülü verildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Takoran Vadisi’nin tanıtımı amacıyla her yıl düzenlenen Takoran Geleneksel Kültür ve Doğa Etkinlikleri kapsamında ülkenin dört bir yanından sporcu, Fırat Nehri kenarında kurulan Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanı’na geldi. Kurulan çadırlarda kalan sporcu ve davetliler, 3 gün boyunca doğa yürüyüşü, kano yarışması, uçurtma etkinliği, bisiklet yarışması ve sıra gecesi etkinlikleriyle eğlendi.

Festival ödül töreniyle son buldu

Fırat Turnası ve Şabut Balığı yakalama yarışmalarında ‘En büyük Fırat Turnası’ ve ‘En Büyük Şabut Balığı’ yarışmasında dereceye girenlere para ödülü ve plaket verildi. Fırat Turnası kategorisinde Yavuz Saygılı birinciliği elde ederek 3 bin lira ile çeşitli hediyelerin sahibi oldu.

Ödül töreni sonrası, festival iyi dilek ve temennilerle son buldu.

Şanlıurfa’dan 26 bisikletçiyle festivale katılan Şanlıurfa Bisiklet Topluluğu Başkanı Mehmet Aslan, bu tür etkinliklerin bölgenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirtti. Aslan, "Buraya Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın bize tahsis ettiği araçlarla geldik, çeşitli doğasever gruplar burada, dağcılar, farklı farklı illerden gelen balıkçılar burada ve gerçekten çok güzel bir ortam var, bölgenin tanıtımı açısından da çok yararı olan bir festival. Bu tür etkinliklerin bölgede daha çok yapılmasını istiyoruz, çünkü bu güzelliklerin Türkiye’nin diğer illerinde yaşayan insanlarımızın da görmesi gerekiyor. Çok güzel bir ortam oluşmuş, Ankara’dan, Malatya’dan İstanbul’dan ve birçok ilden insan buraya gelmiş. Burada halaylar çektik, eğlendik, güzel sohbetler yaptık ve güzel etkinliklerle mutlu olduk. Nissibi Köprüsünü tepeden izledik, harika bir görüntüsü vardı. Bunların herkesin görmesini istiyoruz” dedi

Siverek’te görev yapan İngilizce Öğretmeni Gülcan Pulant arkadaşlarıyla etkinliğe katıldığını ve çok eğlendiğini söyledi.

Şanlıurfa’da görev yapan Konyalı bisiklet sporcusu Hüseyin Yılmaz, etkinliği arkadaşlarının aracılığıyla katıldığını ve festivali dolu dolu yaşadığını söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festivale katılan herkese teşekkür eden Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, ”Biz üç gün boyunca Takoran Kültür ve Doğa Festivalini gerçekleştirdik. Daha önce bu festival ile ilgili bir çağrıda bulunmuştuk. Takoran Vadisi’ni, saklı cenneti Tüm Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Bu amaçla tüm doğa Kulüplerini buraya davet ettik ve 350 tane milli sporcu buraya geldi. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.