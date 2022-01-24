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’En başarılı haber ajansı’ ödülü İhlas Haber Ajansı’na

Gaziantep’te ‘kadına şiddette hayır’ temasıyla düzenlenen “Best Of Gaziantep Awards" ödülleri sahiplerini buldu.

Kültür Sanat 24.01.2022, 12:42
’En başarılı haber ajansı’ ödülü İhlas Haber Ajansı’na

Gaziantep’te ‘kadına şiddette hayır’ temasıyla düzenlenen “Best Of Gaziantep Awards" ödülleri sahiplerini buldu.

Organizatörlüğünü Sunucu Özlem Demir’in yaptığı gecenin yapımcılığını üstlenen Mola Saati Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Melek Budak, Ali Yollarda programı ile bilinen ve Haber Muhabiri Ali Göksular’ın üstlendiği organizasyon Gaziantep ilk kez düzenlendi. The Green Park Hotel ev sahipliğinde yapılan yılın enlerinin belirlendiği gece ünlü sanatçıların ve ulusal basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Tuğba Özay ve ünlü Radyo Programcısı Afrikalı Ali’nin yaptığı gecede markaların değerini geniş kitlelere ulaştırması hedeflendi.

Geceye ünlü yağmuru

Ödül Gecesine ünlü isimler de katıldı. Gecede yer alan sanatçılar Songül Karlı, Fatih Bulut, Ardıç ve Yiğit Mahsuni gibi isimler geceye damga vurdu.

Gecede kadına şiddet temalı gösteri Show, defile, bigbando gösteri ekibi sahnede yer aldı.

Yılın en iyi baklava markası ödülü alan Kare Baklava sahibi Mehmet Can Çevik, “Sağ olsunlar işimizde iyi olduğumuzu görerek bu gece ödüle layık gördüler bizde bu gece ödülümüzü almaya geldik. Burada olmak bize mutluluk veriyor. Gecemizde çok güzel geçiyor” dedi.

Yılın en iddialı Güzellik merkezi ve estetisyeni Ahuten Güzellik merkezi sahibi Volkan Yavuz ve Betül Yavuz, “Heyecanlıyız çok mutluyuz. Ben 7 yıldır estetisyenim eşimde 8 yıldır bu sektörde özellikle kadına şiddete hayır teması çok anlamlı çok güzel olmuş. Bizde şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz” şeklinde konuştu.

Traktör sektöründe ödüle layık görülen Gaziantep Erkunt Traktörleri Bölge Bayisi Mesut Alparslan, “1973 yılından beri traktör sektöründeyiz. 6 yıldır Türkiye satış birincisi olduk. Bu akşam ödül alıyoruz. Bu başarımızı taçlandıran arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yılın en iddialı altın markası Gülenler altın Kemal Gülenler, “Buraya kuyumculuk sektörü ile ilgili katıldık. Gaziantep’te 37 yıldan beri kuyumculuk sektöründe varız. Bu kadar değerli iş insanları arasında bulunmak ve onların arasında ödülü almak bize ayrıca bir onur veriyor” sözcüklerine yer verdi.

“Gaziantep’in tepkisi çok güzeldi”

Geceye Gaziantep’in tepkisinin çok güzel olduğunu ifade eden Organizatörlüğünü Sunucu Özlem Demir “Gece tam beklediğim gibi geçti her şey süperdi. Güzel bir kalabalık var. Biz bu organizasyonu 25 gün içerisinde bitirdik. Gaziantep’in tepkisi çok güzeldi” sözcüklerini kullandı.

“Temamız çok anlamlı”

Gecenin temasının çok güzel olduğunu ifade eden Gecenin yapımcılığını üstlenen Mola Saati Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Melek Budak, “3 aylık bir serüvenimiz oldu. Serüven içerisinde de çok güzel sonuçlar elde ettik. Bugün Gaziantep’in değil, bütün Türkiye’nin bir arada olduğu iş insanlarının bir araya geldiği bir gece oldu. Tabi ki temamız çok güzel kadına şiddete hayır dediğimiz aslında şiddetin her türlüsüne hayır dediğimiz bir gecedeyiz. Ben öncelikle yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Gaziantep’te bir ilk”

Gecenin Gaziantep’te ilk özelliği taşıdığını vurgulayan Gecenin yapımcılığını üstlenen Ali Yollarda programı ile bilinen ve Haber Muhabiri Ali Göksular, “Heyecanlıyım, mutluyum, gururluyum. Gerçekten Gaziantep’te ilk kez böyle bir gece olmasından da gururluyum. Bize destek veren tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gecede en başarılı haber ajansı ödülü İhlas Haber Ajansı’na verildi. Ödülü Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın aldı.

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