Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Polis Teşkilatı’nı 177’nci kuruluş yıldönümü için özel sergi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlenen etkinlikte, geçmişten bugüne kullanılan polis üniformalarının yanı sıra atlı birlik, narkotik dedektör köpekleri ve özel hareket birimleri yer aldı.

Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikte geçmişten bugüne kullanılan polis üniformaları, Ankara’da bir alışveriş merkezinde sergilendi. 4-10 Nisan Polis Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte polis kıyafetli personel ve atlı birlik, narkotik dedektör köpekleri ve özel hareket birimleri yer aldı.

Etkinlikte Selçuklu döneminde asayişten sorumlu; Subaşı ve Sipahi kıyafetleri tanıtılırken Osmanlı döneminde görev alan Subaşı, Sipahi, Asebaşı, Botancıbaşı, Böcekbaşı, Salma Çuhadarı, Falakcıbaşı, Kolluk Neferi, İlk polis memuru, Serkomiser ve Polis Müdür’lerinin kıyafetleri sergilendi. Ayrıca Polis Teşkilatı’nın 1950’li yıllarda kullandığı üniformalara da ilgi yoğundu.

Etkinliğe katılan ziyaretçilerden Gaffar Öztürk ise etkinliğin kendisi ve çocukları için bir sürpriz olduğunu belirterek, “Pazar günü olduğu için çocuklarımı alışveriş merkezinde biraz gezdireyim dedim ama farklı şeyler şeyler görünce sürpriz oldu bizim için. Eski günlerime götürdü beni. Çocuklarıma geçmişten bugüne ülkemizin gelişim çağında olduğunu ve bugüne bu şekilde geldiğimizi anlattım” diye konuştu. Öztürk’ün kızı ise “Çok güzel bir etkinlik, fotoğraf çekmek istemiştim. Benim için de sürpriz oldu. Hiç beklemiyordum” ifadelerini kullandı.