Emine Erdoğan, “Tekamül Sürdürülebilir Sanat Sergisi”nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hikmet Barutçugil’in “Tekamül Sürdürülebilir Sanat Sergisi”nin açılışını yaptı. Erdoğan, açılışın ardından Kağıthane Belediyesi bünyesindeki kağıt ve sedef atölyelerini de gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hikmet Barutçugil’e ait “Tekamül Sürdürülebilir Sanat Sergisi”nin açılışına katıldı. Kağıthane Belediyesi Sadabad Toplantı ve Sergi Salonunda açılan sergiye Emine Erdoğan ile birlikte, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç ve Görsel Sanatçı Hikmet Barutçugil katıldı.

Kurdele kesimi ile başlayan açılışın ardından Emine Erdoğan 41 eserin bulunduğu sergi alanını gezdi ve eserler hakkında bilgi aldı. Sergide, Emine Erdoğan’ın daha önce de birçok kez dikkat çektiği sıfır atık bilinciyle, atık malzemelerden üretilen eserler sergilendi. Kurdele kesiminin ardından Erdoğan’a, atıktan yapılan kağıt üzerine basılmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğrafı ile kendi portresi hediye edildi. Daha sonra Emine Erdoğan, Kağıthane El Yapımı Kağıt Atölyesi ve Sedef Atölyesini gezerek çalışmaları inceledi.