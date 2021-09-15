Emektar kitaplar geri dönüşüyor

Yıldırım Belediyesi, gelecek kuşaklara daha temiz ve yeşil bir dünya bırakmak için önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ‘emektar kitaplarınız geri dönüşüyor’ kampanyası başlatıldı. Gençleri geri dönüşüme teşvik etmek maksadıyla düzenlenen kampanyada Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde kurulan standa kullanılmış defter, test ve okul kitaplarını getiren gençlere kırtasiye hediye çeki veriliyor.

Gençlerin, ‘Emektar kitaplarınız geri dönüşüyor’ kampanyasına büyük ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklarımıza temiz ve yeşil bir Yıldırım bırakmak için çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz ‘emektar kitaplarınız geri dönüşüyor’ kampanyası ile artık kullanılması mümkün olmayan test kitaplarını ve defterleri geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kampanyaya ilgi gösteren bütün gençlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.