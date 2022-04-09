Emekli olduktan sonra antikaya merak saldı, garajını müzeye çevirdi

Ordu’da yaşayan 75 yaşındaki Seyfettin Gözükan, evinin garajında 15 yılda biriktirdiği ve sergilediği eski eşyalarla adeta küçük bir müze kurdu.

Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde yaşayan ve yıllarca yurt dışında çalışan Seyfettin Gözükan, emekli olduktan sonra eski eşyalara merak saldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gördüğü ve ilgisini çeken ürünleri aldıktan sonra evinin garajında biriktiren Gözükan, kendisine ait küçük bir müze yaptı. Gözükan, yaklaşık 15 yıldır biriktirdiği ve aralarında 100 yıldan fazla geçmişi olan eşyaları görmek isteyenler için de kapısının her zaman açık olduğunu, kimi zaman komşularının da kendisine eski eşyaları hediye ettiğini belirtiyor.

“Bir amaç uğruna bu hobiyi edindim”

Emekli olduktan sonra boş durmak yerine farklı şeyler yapmayı düşündüğünü ifade eden Gözükan, “Bir amaç uğruna burada bir hobi edindim. Burada saymakla bitmeyen çok eşya var. Özellikle gözüme hoş gelen eşyaları kendi imkanlarımca aldım. Şu anda onları biriktiriyorum ve kendim de el sanatı ile ürünler ortaya çıkartıyorum” dedi.

“Burası beni hoşnut tutuyor”

“Bunları biriktirmeye başlayalı 15 yıl oldu. Gözüme hitap eden eşyaları buraya koydum ve bu da beni hoşnut tutuyor” diyen Seyfettin Gözükan, “Burası herkese açık. Görmek isteyenler telefon açıyor ve buraya geliyor, meraklıları da var. Hediye edenler de oluyor. Eski fotoğraflardan, fotoğraf makinelerinden hediye ettiler” diye konuştu.

İlerleyen günlerde garajını büyütmeyi ve müzeyi genişletmeyi düşündüğünü kaydeden Gözükan, kendisinden sonra oradaki eşyaları kültür müdürlüğü ve müzeye bağışlamayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.