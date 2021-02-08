Emekli öğretmen 41 senedir bakırı işleyerek eserler ortaya çıkarıyor

Denizli’de resim öğretmeni 41 sene önce başladığı bakır ile portre çalışmalarını günümüze kadar sürdürerek emekli olduktan sonra da devam ettiriyor. Yaptığı eserleri çivi yardımıyla desen verip şekillendiren emekli öğretmen, ailesiyle birlikte çalışmalarını sürdürerek yeni eserler ortaya çıkarıyor.

Denizli’de yaşayan 63 yaşındaki emekli resim öğretmeni Şefik Demirel öğretmenlik yaparken bakıra büyük merakı vardı. Ardından çizimler yapmaya başlayan Demirel, bakırı işlemeye başladı. Resim öğretmenliğinin getirmiş olduğu başarıyla eserler ortaya çıkarırken öğrencileri tarafından da büyük beğeni topladı. Emekli olduktan sonra bu hevesini sürdüren Demirel, oğlu ve resim öğretmeni olan eşiyle beraber dükkan açarak yaptığı eserleri satışa sundu. Sonrasında gelen müşterilerin isteklerine göre çalışmalarını sürdüren Demirel, insanların başarmak isterse başaramayacağı bir şeyin olmayacağını belirterek, “Burada yapmış olduğumuz çalışma kaybolmaya yüz tutmuş meslekler grubunda bakır işlemeciliği. Bunun yanında resim öğretmenliğimin getirmiş olduğu bakır çalışmalarım var. Portre, dekorasyon çalışmaları ve Atatürk köşeleri gibi çalışmalar var. Ama genellikle müşterinin isteğine göre yapmış olduğumuz çalışmalar var. Portreyi yapma bir haftamı alır. Çizim, hazırlık aşaması, metalin hazırlanması gibi. Benzerlik ön planda olduğu için bir haftamı alıyor” şeklinde konuştu.

“Her yaptığım iş yeni bir şey öğretiyor”

Ailesinin en büyük destekçisi olduğunu ve çalışmalarını yaptıkça yeni şeyler öğrendiğini belirten Demirel, “1980’den başlamış olduğum bu bakırla tanışmam öğretmenlik yapmış olduğum süre içerisinde çalışmalar devam etti. Emekli oldum ve olduktan sonra bu iş yerini açarak devam ettirdim. Eşimde resim öğretmeni ve ailecek çalışıyoruz. En büyük destek zaten eşim ve oğlum, onlarda yapıyorlar. Bir şeyi başarmak istiyorsak sürekli çalışmak lazım. Her çalışmanın sonucunda şunu görüyorum ki daha hiçbir şey bilmiyorum ve daha yeni öreniyormuşum havasıyla hareket ediyorum. Her yaptığım iş yeni bir şey öğretiyor” dedi.