Elveda Rumeli'nin Dimitri'siydi... Oyuncu Luran Ahmeti koronavirüse yenildi

Bir süre önce koronavirüse yakalanan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti. Ahmeti, daha önce Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde oynamıştı.

Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Üsküp’teki Arnavut Tiyatrosu’nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli", "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.

"GÖZYAŞLARIM DURMUYOR"

Hazal Kaya vefat haberinin ardından, "Çok üzgünüm gözyaşlarım durmuyor. Çok özleyeceğiz loçkam... Bu ne zamansız ölüm..." ifadelerini kullandı.

DEVRİN DAİM OLSUN

Oyuncu Bülent Şakrak da birlikte yer aldıkları fotoğrafı, "Ah bee koca Arnavut... Devrin daim olsun." notuyla paylaştı.

GONCA VUSLATERİ

Kalbim paramparça oldu bu haberle... Ah Lüran. Hayal Kahvesi’nde sabaha kadar müzik dinleyip günü doğurduğumuz günlere sakladım dualarımı... Makedonya’ya gittiğimde geçirdiğim 15 günün en komik en kral sohbetiydin sen.

Oyuncu dostumuz koronavirüse yenik düştü... Allah rahmet eylesin... Ailesi, dostları ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun... çok üzüldüm.. çok üzüldüm #LüranAhmeti .

Bu hastalığın insan sağlığı için korkunç bir tehdit olduğunu bilmek için daha kaç can yok olacak... ah!

KAAN URGANCIOĞLU

Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum.

CEYDA ATEŞ

Canım Luran... Elveda Rumeli ve Makedonya günlerimizi unutmayacağım... Mekanın cennet olsun...

CELİL NALÇAKAN

Tanışmak kısmet olmadı ama tanıyan ahbaplarımdan ne kadar iyi bir insan olduğunu duydum daima... Oyunculuğuna hep çok imrendim, birlikte oynamayı çok istedim, kısmet olmadı. Ruhu şâd olsun, ailesi ve sevenlerine sabır dilerim. Çok üzgünüm.

31 Temmuz 1974'te Üsküp'te dünyaya gelen Ahmeti Ali Atay'ın yönetmenliğini yaptığı Limonata filminde Ertan Saban ve Serkan Keskin ile birlikte oynamıştı.

Limonata filminden bir sahne: