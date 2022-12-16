Eller 483. yılında şifaya açılacak

Dünyanın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali üç yıllık korona virüs engeli sonrasında yeniden düzenlenecek. Komite tarafından festivalin başlangıcı 26 Nisan olarak belirlenirken 30 Nisan Pazar günü gerçekleşecek saçım töreniyle festival sona erecek.

2012 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası listesine alınan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 3 yıllık koronavirüs engelinin ardından 2023 yılında yeniden düzenlenecek. Festival çerçevesinde dağıtılacak olan 7 ton Manisa Mesir Macunu da Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği tarafından üretilmeye başlandı. Hem festivalde saçılacak Manisa Mesir Macunlarını üreten dernek hem de piyasaya da macun arzına devam ediyor. Dernek bünyesinde çalışan kadınlar tarafından hijyenik ortamda özenle hazırlanan macunlar paketlenerek şifa olması amacıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

3 yıllık aranın ardından yeniden festivalin düzenlenmesi dolayısıyla heyecanlı olduklarını söyleyen Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneğine bağlı üretim tesisi çalışanı Fatma Suna, “3 yıldan beri Mesir Festivallerimizi yapamıyorduk, halkımıza şifa dağıtamıyorduk. Bunun bir hüznünü yaşıyorduk. Bu yıl çok şükür Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimizi düzenleyerek halkımıza şifa dağıtacağız, şenliklerimizi yapacağız. O yüzden daha da heyecanlıyız” dedi.

“Festival için hazırlıklarımızı da yapmaya başladık”

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplanan Manisa Mesir Macunu Festivali Komitesi, işbirliği protokolünü imzalayarak festival takvimini de duyurdu. Mart ayı içerisindeki Nevruz Bayramı sonrası festival hazırlıkları da son aşamaya gelecek. 26 Nisan 2023 Çarşamba günü başlayacak festival 30 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek saçım töreniyle birlikte sona erecek. Protokol imzası öncesi açılış konuşmasını yapan Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, 483. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalin hayırlı olmasını temenni etti.

2023 yılı nisan ayında düzenlenecek festival çerçevesinde hazırlıklara başlandığını söyleyen Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, “Korona virüs bütün dünyada 2019 yılı mart ayında 480. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalini yapamamıştık. Bugün inşallah burada 21 Mart Nevruz Bayramıyla beraber temsili karma törenimizi yaptıktan sonra 26 Nisan 2023 günü festivalimiz başlayacak. 30 Nisan 2023 Pazar günü saçım finaliyle özlediğimiz bayramımıza kavuşmuş olacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımız başladı. Dernek olarak korona virüste ilk zamanlar çalışamadık. Ancak şu anda elimizdeki imkanlarla Mesir Macunu üretimine devam ediyoruz. Bu seneki festival için hazırlıklarımızı da yapmaya başladık” diye konuştu.

“Manisa tarihi ve kültürü için son derece önemli olan bu festivalde yer almaya devam edeceğiz”

Kuruldukları günden bugüne kadar festivale katkı sağladıklarını söyleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “İnanıyorum ki yapılacak olan tüm bu çalışmaların neticesinde 26 Nisan’dan başlayarak coşkulu bir festival Manisa’mızın sokaklarında yaşanacak. Mesir tadında bir festivali geride bırakmış olacağız. Bu konuda Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kutlamaları heyeti içerisinde yer alarak katkıda bulunduk. Bu yıl da bundan sonra da Manisa tarihi ve kültürü için son derece önemli olan bu festivalde yer almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Manisa’nın tanıtımı açısından da çok önem arz eden bir festival”

Festivali en iyi şekilde gerçekleştirerek Manisa’nın tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Hem Manisa’nın tanıtımı açısından da çok önem arz eden bir festival. Bu çerçevede inşallah 26 ve 30 Nisan tarihleri arasında en iyi, en güzel şekilde Manisa’nın tanıtımı noktasında hem ulusal hem de uluslararası kardeş şehirlerimizi de davet ederek, yurtiçinden de bütün folklorik etkinlikleri Manisa’da 4 gece 5 gündüz olarak en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da daha iyisini yapmanın çalışması içerisinde olacağız” dedi.

“Manisa’nın aynı zamanda bir marka değeri”

Festivalin Manisa için önemli bir kültürel değere sahip olduğu belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Kadim bir kültürü olan bir kentin kadim bir etkinliğidir Mesir Şenliği. Mesirin kendi tarihçesine baktığımızda da, Mesir Macunu Manisa’nın ‘Şehzadeler Şehri’ unvanıyla özdeşleşen adeta bir simgesi olan bir ürün. Dolayısıyla bu anlamda da önemli bir noktası bu. Ben 2,5 yıl önce Manisa’ya gelmeden önce bendeki Manisa algısı hatırladığımda ‘Şehzadeler Şehri’ ve Mesir Macunu Manisa’nın aynı zamanda bir marka değeri. Bu anlamda da bu şenliğin, bu geleneğin yaşatılmasının yanında marka değerinin korunması ve bu şenliğin ilimizde yaşanarak ilimizde kültürel turizm anlamında canlılığın yaşanması tüm paydaşların ortak amacı” dedi.

Konuşmaların ardından festival komitesi tarafından işbirliği protokolü imzalandı.