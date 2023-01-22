Elektronik Müzik Festivali kaldığı yerden devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentli gençlerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye’de ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlediği ‘Elektronik Müzik Festivali’ bu yılda da devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediği elektronik müzik festivaline bu yıl da devam ediyor. Dj Anıl Bütün’ün performansıyla Seğmenler Parkı’nda başlayan festivale gençler yoğun ilgi gösterirken, elektronik müziğin sevilen isimleri her ay bir parkta Başkentlilerle buluşacak.

ABB sanatın ve sanatçının yanında

ABB TV ve Youtube Kanalını üzerinden canlı olarak yayınlanan Dj Anıl Bütün’ün performansı yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesinin geçen sene olduğu gibi 2023’te de elektronik müziği ve bu tarzı sevenleri desteklemesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bütün şunları söyledi:

“Sanat ve müzikle ilgili etkinliklerin olması, bunların Büyükşehir Belediyesine ait yerlerde yapılması inanılmaz güzel bir şey. Böyle etkinlikler yapıldığı zaman geri dönüşümü çok güzel oluyor. Enerji çok güzel, daha da güzel olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Yavaş Başkan’ımıza çok teşekkür ederim.”

Doksanlı yıllardan beri elektronik müziğin Ankara’da sevilerek dinlendiğini belirten Festival Organizatörü Mustafa Demir ise, “Ankara elektronik müziğin de başkenti. Elektronik müziği bu tür projelerle devam ettirebilmemiz çok güzel. Mansur Başkan’ın da buna destek olması da çok güzel. Bu tür prestijli projeler katma değeri de artırıyor. Bunun için çok memnunuz” dedi.

Başkent parklarından elektronik müziğin ritimleri yükselecek

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının ev sahipliğinde ve Ankara merkezli elektronik müzik topluluğu ‘rave.ank’ın katkılarıyla düzenlenen festival 29 Nisan’a kadar sürecek. Her ay elektronik müziğin bir temsilcisinin, Başkentin simge parklarında müzikseverlerle buluşacağı festivalde programı çerçevesinde Sinan Çelik 10 Şubat’ta 30 Ağustos Zafer Parkı’nda, Efanin 17 Mart’ta Anıtpark’ta, Triart ise 29 Nisan’da Botanik Parkı’nda sahne alacak.