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Elektronik atıklardan aslan figürlü devasa yüzük

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, elektronik atıklardan aslan figürlü devasa yüzük heykeli yaptı.

Kültür Sanat 29.09.2021, 13:02
Elektronik atıklardan aslan figürlü devasa yüzük

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, elektronik atıklardan aslan figürlü devasa yüzük heykeli yaptı.

Yaptığı birçok heykelle sanatını konuşturan Mervan Altınorak, bu defa aslan figürlü bir yüzük heykeli yaptı. Altınorak’ın yaklaşık 40 bilgisayar ve 40 televizyon ana kartlarıyla yaptığı aslan figürlü yüzük 140 cm boyunda, 240 cm eninde ve 300 kilo ağırlığında. 1 ay süren heykel için bir takı firmasından sipariş aldığını söyleyen Mervan Altınorak, "Bende hummalı bir çalışmayla 1 aydır bu heykeli tamamladım. Bu heykelde yaklaşık 40 bilgisayar ve 40 tane eski televizyonun elektronik kartlarını kullandık. İskeleti de metal atıklardan tamamlandı" dedi.

Altınorak, bu heykelde firmanın vermek istediği mesajın sıfır atık kampanyasına destek ve teknolojik atıkların metal atıkların sanata dönüştürülmesi ve tasarım sonucunda her şeyi en güzel şekilde tasarlayıp ortaya koyabilmek olduğunu söyledi.

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