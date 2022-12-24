Elazığ’da üniversiteli öğrenciler yöresel yemeklerle buluştu

Elazığ’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan öğrenciler için her ayın 23’ünde yöresel yemek, kürsü başı, halk oyunları ve mahalli müzik etkinliği gerçekleştirilecek. Türkiye’de ilk kez Elazığ’da hayata geçirilen etkinliğin adresi Sare Ana Kız Öğrenci Yurduydu. Üniversite öğrencileri, Elazığ’a ait yöresel yemekleri yedikten sonra halk oyunları ve mahalli müzik etkinliği ile unutulmaz bir gün yaşadı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentin kültürünü yansıtmak etkinlik gerçekleştirildi. Bu çerçevede Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan öğrenciler için her ayın 23’ünde yöresel yemek, kürsü başı, halk oyunları ve mahalli müzik etkinliği gerçekleştiriliyor. Türkiye’de ilk kez Elazığ’da hayata geçirilen etkinlik, dün Sare Ana Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerine, Elazığ yöresine ait yemekler sunuldu. Mahalli müzikler ve halk oyunları gibi yöreye ait oyunlarla öğrencilere unutulmaz anlar yaşayan öğrenciler sosyal etkinlerin devamının gelmesini istedi. Ayrıca, etkinliğe katılarak öğrencilerle sohbet eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, öğrencilere ikramda bulundu.

Amaçlarının Elazığ yöresini kente gelen öğrencilere tanıtmak olduğunu ve özellikle barınma ve beslenme dışında sosyal etkinliklere önem verdiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdür Abdulsamet Eren, ’’Gençliğin olduğu bir bakanlıkta 7 yurdumuzda standartlar çok yüksek. Bakanlığımızın bize verdiği yetkiyle sizlere beslenme, barınmanın dışında sosyal faaliyetlerde de hizmet etmek istiyoruz. Bu bağlamda Türkiye’de sosyal faaliyetler önem taşırken Elazığ’da biraz daha farklı. 142 tane kurs açtık, Sare Ana Kız Yurdunda da etkinlikler devam ediyor. ’Biz bize moral akşamları’ var ama bugün farklı. Elazığ’dayız ve plakamız 23. Her ayın 23’ünde yurtlarda Elazığ tanıtım günleri yapıyoruz. bu tanıtım günlerinde halk oyunları, Elazığ yöresel yemeklerini tattırıp mahalli müziklerini dinlettirmek istiyoruz” dedi.

Düzenlenen etkinliklerle moral bulduklarını dile getiren coğrafya bölümü öğrencilerinden Ayşegül Gültepe, ’’Okumaya Bitlis’ten geldim. Elazığ’ı tanıyoruz, tanıdıkça seviyoruz. Bu programa katıldığıma da memnunum çünkü halk oyunları ve yemekleri güzel. Tanıdık, gördük ve beğendik. Bu tür etkinlikler bize iyi geliyor. Sınav dönemlerinde gergin olabiliyoruz. Yapılan bu tür aktiviteler bize çok iyi geliyor” diye konuştu.

Yurtta kalan İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Şüeda Borçin, ’’Güzel yöresel yemekler vardı. Yöresel halk oyunları oynandı. Çok eğlenceliydi ve çok eğlendik. Çok farklı ve ilk defa gördüğüm yemekler vardı. Tatlılar da güzeldi’’ şeklinde konuştu.

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde eğitimine devam eden Şükran Kancak ise ’’Genel olarak bizi düşünüyorlar. Çok güzel aktiviteler hazırlıyorlar. Bugün de 23 Aralık, Elazığ’ın tanıtımı için yurdumuzda program düzenlendi. Çok memnun kaldık’’ dedi.