Elazığ’da mezun olan yabancı uyruklu 100 öğrenci şiir gecesinde buluştu

Elazığ Fırat Üniversitesinden mezun olan yabancı uyruklu 100 öğrenci, şiir gecesi programında aileleriyle birlikte bir araya gelerek kutlama yaptı.

Elazığ Fırat Üniversitesinde okuyup mezun olan yabancı uyruklu 100 öğrenci, şiir gecesi programında bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Suriye, Ürdün, Filistin, Lübnan, Mısır ve Afrika gibi farklı ülkelerden öğrencilerin kendi kültürlerini yansıtan şiirler okumasıyla devam etti. Programda mezun olan öğrencilere arkadaşları ve aileleri eşlik ederken program sonunda mezun olan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bu gecenin Fırat Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlendiğini aktaran Yusuf Naşit, “Buradaki tüm yabancı uyruklu öğrenciler Fırat Üniversitesinde okuyorlar. Mezun olan öğrenciler için hazırladık. Şiirler karışık olacak çünkü burada farklı kültürden insanlar var. Bu yüzden herkes kendi kültüründen farklı şiirler okuyacak. Ardından da mezunlar için hediyeler hazırladık. Mezunlara hediyelerini vereceğiz. Vedalaşmada yapacağız. Yaklaşık 100 mezun bulunuyor. Salon’da Suriye, Ürdün, Filistin, Lübnan, Mısır ve Afrika ülkelerinden olan öğrenciler bulunuyor" dedi.

"Burada farklı ülkelerden gelip mezun olan 100 öğrenci var"

Bugünü şiir gecesi olarak düzenlediklerini aktaran öğrencilerden Lin Alawad, "Uluslararası olarak öğrenci olan 100 kişi var. Bu gece mezuniyetlerini kutlamak istedik. Böyle bir gece düzenlemeye karar verdik. Burada farklı ülkelerden 100 tane mezun olan öğrenci var. Önce şiirler dinleyip daha sonra mezuniyeti kutlayacağız” diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Sait Elmustafa, “Bugün elektrik ve elektronik mühendisliğinden mezun oldum. Mezuniyet törenimizde yabancı uyruklu 100 kadar öğrenci bulunuyor. Iraklı, Faslı, Ürdünlü, Lübnanlı birçok yabancı öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı. İlk önce Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladık sonra şiir okundu ve kutlama yapıldı” şeklinde konuştu.