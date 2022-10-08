Elazığ’da "Kitap Fuarı" yoğun katılımla açıldı

Elazığ Belediyesi’nin organizasyonuyla düzenlenen 4. Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Fuarı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen açılış programıyla kapılarını okuyuculara açtı. Fuarda, 70’i ulusal yayın evi olmak üzere çok sayıda stant kuruldu. Birçok yazarın da 9 gün boyunca imza günü düzenleyeceği Kitap Fuarına ilk günden ziyaretçiler akın etti. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise fuarı ziyaret edecek 10 bin öğrenciye hediye çeki dağıtacaklarını kaydetti.

"Kitap Fuarı büyük bir özlemle bekleniyordu"

Kitap Fuarının Elazığ’ın kültür ve sanat hayatında çok önemli ve anlamlı katkılar sağlayacağını ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Tarih, kültür, sanat, ilim, irfan merkezi Harput’un varisi Elazığ’ımıza çok yakışan bir mekanda, çok yakışan bir organizasyon ile bir aradayız. Biliyorum ki Kitap Fuarı, bugün burada olan ve olamayan hemşehrilerimiz tarafından büyük bir özlemle bekleniyordu. Fuarımızı anısına düzenlediğimiz, şehrimizin yetiştirdiği fikir, edebiyat ve gönül insanı, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Şeyhülmuharririn Ahmet Kabaklı hocamızı rahmetle anıyorum. 9 gün sürecek fuarımızda birbirinden kıymetli kalemler imza ve söyleşi programlarıyla okurlarıyla bir araya gelecek. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde öğrenci kardeşlerimizi fuar alanımıza taşıyacağız. Yine fuarımızı ziyaret eden 10 bin öğrencimize hediye çeki vereceğiz. 7’den 70’e tüm kitap dostlarının binlerce esere ulaşacakları ve birbirinden değerli kalemlerle buluşma fırsatı yakalayacakları Kitap Fuarımıza davet ediyorum” dedi.

"Elazığ bir kültür ve medeniyet şehri"

Uzun bir aradan sonra kütür sanat etkinliklerine start verdiklerini belirten Vali Ömer Toraman, "Elazığ bir kültür, medeniyet şehri. Yaşamış olduğumuz deprem ve arkasından ülke olarak yaşamış olduğumuz salgın nedeniyle bu alanda bir kısım faaliyetlere ara vermiş olması bir boşluk meydana getirdi. Ancak il tanıtma kurulunda belediye başkanımız, rektörümüz ve ilgili paydaşlarla yaptığımız istişareler neticesinde artık bu ortamdan uzaklaşıp Elazığ’ın hak ettiği kültür sanat faaliyetlerine yoğunlaşması gerektiğini müştereken karar verdik. Nihayetinde bugün ilkini düzenlemiş olduğumuz ekim ayında kitap fuarıyla bu kültür sanat faaliyetlerinin açılışlarını yapmış oluyoruz. Bu arada Elazığ, pek çok ilin gıpta ile baktığı ulaşmak istediği bir esere de sahip olmuş oldu. Bu önemli eseri şehrimize kazandıran belediye başkanımıza ve projeye destek veren Fırat Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum. İlk fuar organizasyonun da Kitap Fuarı olmasını anlamlı buluyorum” diye konuştu.

Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı ise gençlerin kitapla buluşması noktasında Kitap Fuarını düzenleyen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti.

Açılışa Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.