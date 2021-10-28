Elazığ’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü nedeniyle valilik önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Törene Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, kurum müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Program, Vali Toraman, Başkan Şerifoğuları ve Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Ergin’nin Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Törenin ardından Vali Toraman ve Başkan Şerifoğuları, öğrencilerin, gazilerin ve askerlerin bayramını kutladı.