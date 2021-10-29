Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da kutlandı. Tören hava şartları nedeniyle Yakup Kılıç Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından Vali Toraman, günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 98’inci kuruluş yıldönümünü bugün sevinç ve heyecanla kutladıklarını belirten Vali Dr. Ömer Toraman, “Geçmişten günümüze verdiği mücadelede, inandığı ilkelere bağlılığıyla esasen hiç kabullenmemiş bizlere bu yurda armağan etmiş atalarımız büyük inatla olan saygımız ve derin bağlılığımızla bu bayramı bir asra yakındır kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Aziz milletimiz yaşadığı her türlü olumsuzluk ve imkansızlığa rağmen vatanın istiklaline kasteden işgalcilere karşı başlatmış olduğu Kurtuluş Savaşını tarihte bir benzeri görülmemiştir. Kahramanlıkla ve zaferle sonuçlandırarak Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. Büyük Türk Milleti kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olmayacağı vatanın her karış toprağını kendi kanıyla sulayarak tüm dünyaya ilan etmiştir” dedi.

Konuşmanın ardından program, öğrencilerin şiirlerini okuması ve Çayda Çıra gösterisi ile devam etti. Daha sonra Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı gösterisini sundu. Program, il protokolünün kent genelinde düzenlen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında da dereceye girenlere ödüllerini vermesi ile sona erdi.

Törene Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Millet Vekili Sermin Balık, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, kurum müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.