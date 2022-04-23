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Elazığ’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Elazığ’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kültür Sanat 23.04.2022, 13:11
Elazığ’da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Elazığ’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl dönümü Yakup Kılıç Spor Salonunda düzenlenen programla kutlandı. Programa Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Milli Eğitim Müdürü Yiğit’in konuşmalarıyla devam etti. Daha sonra program kapsamında çeşitli okullardan öğrenciler, dans, halk oyunları gösterisi, şiir okuma ve müzik dinletisi sundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. kuruluş yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığı için bu anlamlı günde ülkedeki tüm çocukların ulusal egemenlik ve çocuk bayramını tebrik ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, “23 Nisan’ı bu yıl son iki yıldır devam eden küresel korona virüs salgının olumsuz etkilerinden bir nebze olsun sıyrılmış olarak bir şölen, gerçek bir bayram havasında yaşayabilmenin de ayrıca mutluluğunu yaşıyorum. Bundan 102 yıl önce Ankara’da Ulus meydanında dualarla ve büyük umutlarla açılan Büyük Millet Meclisimiz vatanımızın işgal edildiği en kesif saldırıların yapıldığı bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi olmuştur. Yaşanılan tüm sıkıntılara rağmen Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla binlerce yıllık devlet geleneğimizin son hanesi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma anlayışı üzerinde inşa edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı bu süreçte atılan ve kurtuluş savaşının kazanılmasında belirleyici rol oynayan en önemli adımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi savaş sırasında ve Cumhuriyet döneminde üstlendiği tarihsel sorumluluk ile geleceğimizin sağlam temeller üzerinde biçimlenmesine büyük katkıda bulunmuş yüce bir kurumdur. Her şeyin bitti dendiği anda bu büyük milletle her şeyin en iyi şekilde başarılacağına inanmış olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizin evlatları bu yüce meclisin etrafında birlik içerisinde kenetlenerek kurulduğu günden günümüze kadar içeriden ve dışarıdan gelen bütün saldırıları bertaraf etmiş ve hamd olsun dimdik ayakta kalmıştır. Bu anlamlı günün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak adlandırılması, çocuklara hediye edilmesi Türk milletinin çocuklara verdiği önemin ve değerin en güzel göstergesidir” dedi.

Program öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.

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