Elazığ’da 2022 yılında 2 milyondan fazla ekmek arası salçalı köfte satıldı

Elazığ’ın önemli lezzetlerinden biri olan ekmek arası salçalı köfte geçen yıl 2 milyondan fazla satıldı.

Elazığ halkı ve dışarıdan gelen öğrencilerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan salçalı köfte geçen yıl ekmek arası olarak 2 milyondan fazla tüketilerek şehir ekonomisine büyük katkı sağladı. Yapılan festivallerle adının daha da duyulması sağlanan salçalı köfte, vatandaşların değişmez damak tadı olurken, sayının bu yıl katlanarak artması bekleniyor.

Yapımıyla, sunumuyla ve lezzetiyle tamamen Elazığ’a özgü olan salçalı köftenin artık tüm Türkiye’de tanındığını belirten Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, ’’Elazığ’a dışarıdan gelen misafirlerin ve turistlerin mutlaka tadına baktığı bir lezzettir salçalı köfte. Bunun adına 4 yıldır sürekli festivaller düzenleyerek adını daha çok duyurduk. Festivallerle birlikte tüm Türkiye’ye tanıttık. Malumunuz olduğu üzere şehrimizin artık bir marka değeri haline gelmiş köfteciler sokağımızı dışarıdan gelen misafirlerimize ve Elazığlı vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet sunmaktadır. Salçalı köfte Elazığ’a özgü bir köfte çeşidi olarak biliniyor. Dışarıdan ilimize üniversite okumak için gelen öğrenciler de bu lezzeti çokça tadıyor. Daha sonra yapmış olduğumuz tanıtım çalışmalarıyla bu lezzeti daha üst seviyelere taşıdık ve şuan da tüm Türkiye’de meşhur salçalı köfte olarak bilinmekte, hatta büyükşehirlerde faaliyet gösteren bu lezzeti oradaki vatandaşlara tattıran esnaflarımız mevcut. 2022 yılında yapmış olduğumuz araştırmalara göre ilimizde 2 milyondan fazla salçalı köfte tüketildi. Bu çok ciddi bir rakam ilimizin tanınırlığı noktasında Elazığ gastronomisinin Elazığ mutfağına çok ciddi bir değer katmakta bunun yanı sıra ilimiz ekonomisine de ciddi anlamda fayda sağladığını görüyoruz. Amacımız bu lezzetimizi daha da tanıtıp üst seviyelere çıkarmaktır. İnşallah 2023 yılında 2 milyonun üzerinde bir sayıya ulaşıp bu lezzetimizi daha çok insana ulaştırıp tattırmaktır. Bu da ilimizin tanıtımına ve gastronomisine ciddi manada fayda sağlayacaktır” dedi.