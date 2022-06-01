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Elazığ ‘da 11 okuldan 670 öğrenci ve 39 öğretmene siber farkındalık eğitimi verildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere internet ve teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, internet dolandırıcılığı gibi konularda siber farkındalık eğitimi verildi.

Kültür Sanat 01.06.2022, 10:44
Elazığ ‘da 11 okuldan 670 öğrenci ve 39 öğretmene siber farkındalık eğitimi verildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere internet ve teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, internet dolandırıcılığı gibi konularda siber farkındalık eğitimi verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 11 okuldan 670 öğrenci ve 39 öğretmene yönelik internet ve teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, güvenli ve bilinçli internet Kullanımı, internet dolandırıcılığı gibi konularda siber farkındalık eğitimi verildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilere yönelik bilgilendirilmeye eğitimlerinin devam edeceği kaydedildi.

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