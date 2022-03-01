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‘Elazığ Çedene Kahvesi’ coğrafi işaret belgesi aldı

Elazığ Çedene Kahvesi, coğrafi tescil belgesi aldı.

Kültür Sanat 01.03.2022, 16:57
‘Elazığ Çedene Kahvesi’ coğrafi işaret belgesi aldı

Elazığ Çedene Kahvesi, coğrafi tescil belgesi aldı.

Elazığ Çedene Kahvesi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hizmet veren Coğrafi Ününler Çalışma Komisyonun titiz çalışması ile sonuçlandırıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar tarafından Elazığ Çedene Kahvesi Coğrafi Tescil Belgesi Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan’a takdim edildi. Elazığ Çedene Kahvesi Coğrafi Tescil Belgesi için Türk Patent ve Marka Kurumundaki belge törenine Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Meclis Başkan Vekili Veli Aksu, Genel Sekreter M. Mehmet Karabulut, Basın Halkla İlişkiler Müdürü ve Coğrafi İşaretler Çalışma Komisyonu Sekreteri Etem Yalın katıldı. Belge TPMK Başkan Yrd. Dr. Mehmet Duyar tarafından Başkan Arslan’a verildi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan belge töreninde yaptığı değerlendirmede Elazığ adına çok önemli bir ürünün Coğrafi Tescil Belgesini almış olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Arslan, “Odamız bünyesinde hizmet veren ve aralarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, üniversitemiz, medya kuruluşlarımız, Fırat Kalkınma Ajansımız ve odamız profesyonellerinin bulunduğu ekibimiz tarafından çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. Çalışma komisyonumuz son bir yıl içerisinde gerçekten hem bugün hem de gelecekte çok daha önemli bir ticari ürün olacak olan Menceki buğdayı ve ‘Elazığ Çedene Kahvesi’ coğrafi tescil belgelerini ilimize kazandırmıştır. Komisyonumuz ilimiz için değer ifade eden ürünlerle ilgili aynı kararlılıkla çalışmalarını devam ettirmektedirler. Oda olarak özellikle tarımsal ve hayvansal ürünlerimizin çok daha yüksek katma değere dönüşmesi ve ilimiz ekonomisine değer üretmesi hem de yoğun istihdam ile işsizlik sorununa çözüm üretilmesi hedeflenmektedir. Tarımsal tüm süreçlerin ve aynı zamanda üretim süreçlerinin de profesyonelce yönetilmesi için kooperatif, birlik ve yüklenici şirketlerimizi kurmuş durumdayız. Çok yönlü olarak yürütülen bu çalışmalarda bir yandan tarladan üretim bandına kadar olan süreçlerin yönetilmesi planlanırken diğer yandan da İlimizin bu önemli değerlerinin tescillerinin yapılmasına gayret gösteriyoruz. Elazığ kamuoyunun da ısrarla Çedene Kahvesinin tescilinin Elazığ’da olması yönünde bir talepleri ve beklentileri olmuştu bu beklentinin karşılanmış olması da ayrı bir mutluluk kaynağı olmuştur. Çedene Kahvesi üreten firmalarımızın odamızla iletişim halinde olarak coğrafi işaretli ürün logosu ile bu ürünü paketlemeleri ürüne değer katacak ve ilgili kanun gereğince zincir marketlere dahi verebilecektir. Şehrimizin çok önemli bir değeri olan Elazığ Çenede Kahvesini ilimize kazandıran ekibimize ve Türk Patent ve Marka Kurumumuza gösterdikleri hassasiyet ve hızlı çözüm süreci için teşekkür ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Elazığ’ımız zengin değerleriyle dikkat çekiyor”

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Dr. Mehmet Duyar da törende Elazığ’ın çok zengin olan mutfak, folklor ve musikisini yakından bildiğini belirterek, “Elazığ TSO öncülüğünde bu değerlere sahip çıkılarak yoğun bir emek verildiğine mutlulukla şahitlik etmekteyiz. Bu değerli ürünlerin tescili hem il açısından hem de ülkemiz açısından çok değerli olmuştur. Hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

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