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Elazığ Belediyesi Ramazan’a hazır

Elazığ Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel manevi iklimi geniş kitlelerle buluşturulacak etkinlikler, cumartesi gününden itibaren başlayacak.

Kültür Sanat 31.03.2022, 17:07
Elazığ Belediyesi Ramazan’a hazır

Elazığ Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel manevi iklimi geniş kitlelerle buluşturulacak etkinlikler, cumartesi gününden itibaren başlayacak.

Elazığ’da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Elazığ Belediyesi tarafından etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Cumartesi gününden itibaren başlayacak olan etkinlikler, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şehrin gelecek vizyonuna değer katan bir konseptle inşa edilen fuar ve kongre merkezinde Ramazan ayı süresince her akşam etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler çerçevesinde, edebiyat ve ilim dünyasının sevilen isimleri söyleşi programlarıyla, ulusal düzeyde milyonların beğenisini kazanmış sanatçılar ise dinleti programlarıyla Elazığlılarla buluşacak.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "2 Nisan Cumartesi günü tasavvuf müziğinin güçlü sesi Abdurrahman Önül’ün eşsiz dinleti programıyla başlayacak Ramazan etkinlikleri çerçevesinde, ezgileriyle gönüllerde taht kuran Uğur Işılak, Cengiz Özkan, Esat Kabaklı, Sufi Mehter, Mustafa Cihat, Muhsin Kara, Murat Belet, İbrahim Sadri, Orhan Hakalmaz, Resul Aydemir, Eşref Ziya Terzi, Mesut Kurtis, Hasan Dursun, Emrah Güneş, Harput İlahi Grubu, Elazığ Belediyesi Musiki Topluluğu, Elazığ Belediyesi Gençlik Korosu, Turgut Kırgıl, Grup Dergah Elazığlıların Ramazan coşkusuna ortak olacak. Ramazan etkinlikleri çerçevesinde, ayrıca ekranların ve edebi sohbetlerin sevilen yüzü Hayati İnanç, ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Şair-Akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç, İlahiyatçı-Yazar Ahmet Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir söyleşi programlarıyla Elazığlılarla bir araya gelecek. On bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi ikliminin zirveye ulaşacağı Kadir Gecesi’nde ise Dünya Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Habip Deveci muhteşem tilavetiyle konuk olacak. Kadir Gecesi’ne özel düzenlenecek programda, Elazığ Belediyesi Tasavvuf Korosu da bir konser verecek" denildi.

Çocuklara müjde verilen açıklamada, "Çocukların en sevdiği kahramanlar arasında yer alan Rafadan Tayfa Çocuk Tiyatrosu, 4 Nisan’da Elazığlı miniklerle buluşacak. Çocuklara özel programlar çerçevesinde 23-24 Nisan’da Hacivat ve Karagöz gösterisi çocuklara Ramazan sevinci yaşatacak. Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Emin Olcay ve Devlet Tiyatrosu Sanatçısı usta oyuncu Cem Kurtoğlu, ’Aşk-ı Hak-Yunus Olmak’ adlı gösteriyle 11 Nisan Pazartesi günü Elazığlıların Ramazan sevincine ortak olacak" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Ramazan ayı programlarıyla ilk kez kapılarını Elazığlılara açacak Fuar ve Kongre Merkezi bünyesinde Ramazan Çarşısı’nın açılacağı, çarşıda gıdadan giyime, el sanatlarından yöresel ürünlere geniş bir ürün yelpazesi yer alacağı öğrenildi.

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