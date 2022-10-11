Elazığ Belediyesi Kitap Fuarına vatandaşlardan yoğun ilgi

Pandemi nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen ve Elazığlıların büyük özlemle beklediği Kitap Fuarı, kitap dostlarından büyük ilgi görüyor.

Şehrin gelecek vizyonuna önemli bir katma değer olarak kazandırılan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde yüze yakın yayınevi ve yazarın katılım sağladığı fuar adeta kitapseverlerin akınına uğruyor. Açıldığı günden itibaren fuarı binlerce kişi ziyaret ederken ünlü kalemler Banu Avar, Metin Önal Mengüşoğlu, Kemal Varol, Ahmet Turgut, Fazilet Seyitoğlu, Ali Haydar Haksal imza ve söyleşi programlarıyla okuyucularıyla buluştu.

Vatandaşlardan Başkan Şerifoğulları’na teşekkür

Ailelerin ve çocukların ilgisinin yoğun olduğu fuarda fuar alanını gezmeye gelen vatandaşlar böyle bir organizasyon düzenleyen Elazığ Belediyesi Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür etti. Çiğdem Barkın, "Çocukluğumdan beri kitap okumayı çok seviyorum. Bir insan kendisini geliştirmek için kitap okumalıdır. Bu nedenle çocuğuma da elimden geldiğince kitap okumayı aşılıyorum. Anne ve babalar çocuklarını kitap okumaya teşvik etsinler, onlara model olsunlar. Kitap Fuarı çok güzel olmuş. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na bu vesileyle teşekkür ederim’’ dedi.

Yiğit Barkın ise "Ben kitap okumayı çok seviyorum. Herkesin kitap okumasını tavsiye ederim. Kitap Fuarı da çok güzel olmuş. Herkes gelip kitap fuarını gezmeli’’ diye konuştu.

Hyru Ecrin Güneş isimli ziyaretçi de ’’Kitaplarla aram çok güzel. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu fuar çok güzel bir yer. Kitaplarda maceralar var. Kitap okurken gerçekten oradaymışsın gibi hissediyorsun. Aileleri buraya davet ediyorum. Gelip istedikleri kitapları buradan alsınlar. Belediyemize böyle bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

"Fuar 16 Ekime kadar kitap dostlarını ağırlayacak"

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "8 Ekim’de şehrimizin gelecek vizyonu açısından önemli bir kazanım olan ve şehrimizin fuarcılık alanında marka değer kazanmasına önemli katma değer sağlayacak olan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezimizde kitapseverlere kapılarını açan Elazığ Belediyesi Kitap Fuarı, 16 Ekim tarihine kadar kitap dostlarını ağırlamaya devam edecek. Ahmet Kabaklı anısına düzenlediğimiz Kitap Fuarı çerçevesinde 12 Ekim Çarşamba günü yazar İsmail Kılıçarslan 13.00-14.00 saatleri arasında, 13 Ekim Perşembe günü yazar Üzeyir İlbak 17.00 - 18.00 saatleri arasında, 14 Ekim Cuma günü Murat Bahadır Akkoyunlu 15.00-16.00 saatleri arasında, yazar Yusuf Kaplan 16.00-17.00 saatleri arasında, 15 Ekim Cumartesi günü yazar Serhat Yabancı 11.00-11.30 saatleri arasında, yazar A. Haluk Özdil 14.00 - 15.00 saatleri arasında, yazar Türker Akıncı 14.00-15.00 saatleri arasında, yazar Sinan Yağmur 15.00-16.00 saatleri arasında, yazar Ahmet Haldun Terzioğlu 16.00-17.00 saatleri arasında imza ve söyleşi programıyla ziyaretçilerle buluşacaktır. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir’’ denildi.