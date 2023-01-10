Elazığ Basın Müzesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde hizmete girdi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın, ‘Müzeler Şehri Elazığ Projesi’ çerçevesinde hayat geçirdiği Elazığ Basın Müzesinin açılışı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gerçekleştirildi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 11 ana başlıkta açıkladığı 100 projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve 1800’lü yıllarda inşa edilen Sağir Müftü Konağı, Basın Müzesine dönüştürüldü. Harput mimarisine uygun olarak dizayn edilen Elazığ Basın Müzesi, şehrin kültür ve turizm yaşamına kazandırıldı. Basın tarihine ışık tutan ve basın tarihinin hafızasının canlandırıldığı müzede, baskı kalıplarından matbaaya, haberleşme araçlarından gazete ve dergilere kadar birçok basın yayın materyali yer aldı. Müzenin açılışı, günün anlam ve önemine binaen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde yapıldı. Açılış törenine Vali Ömer Toraman, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri, siyasi parti ile STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

’’Şehrimize değer katacak projelerimizi bir bir hayata geçirdik’’

Kadim medeniyeti ile ilim ve irfan merkezi Harput’a çok yakışan Basın Müzesinin açılışını yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ’’Elazığ’ın özlemi olan bu çok kıymetli projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda bu projeyi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde hayata geçirmemizde ayrı bir mutluluk vesilesi. Bu vesile ile tüm basın mensuplarımızın çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ilimiz adına kurmuş olduğumu hayallerimizi şehrimize değer katacak projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Sizlere söz vermiş olduğumu 11 ana başlıktaki 100 projemizin büyük bir kısmını tamamladık. Kalan kısımlarla alakalı da çalışmalarımız devam ediyoruz. Bizim tek bir amacımız var. Bu şehri daha müreffeh ve yaşanabilir bir şehir haline getirebilmektir. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalarla şehrimize değer katmak istiyoruz. Bu anlamda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ekibimizle birlikte gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz” dedi.

’’Basın mensuplarımızla kol kola bu şehre değer katmak için çalışıyoruz’’

Göreve geldiği günden itibaren basın camiasının yanında olmaya gayret ettiklerini aktaran Başkan Şerifoğulları, ’’FHGC Başkanı Semih Erdem, bizleri ziyaret ettiğinde ilimize bir Basın Müzesi yapılması gerekiyor dediğinde biz hiç tereddüt etmeden 100 projemiz arasında Basın Müzemizin olduğunu, çok kısa süre içerisinde yapacağımızı ifade ettik. İlk günden itibaren basın mensuplarımızla el ele, kol kola bu şehre değer katmak için çalışıyoruz. Bizleri yeri geldiğinde eleştiri ve fikirleri ile yön gösterme noktasında çok büyük katkıları olan basın mensuplarına canı gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren atmış olduğumuz her adımda şehrimizin geleceğini düşünüyoruz’’ diye konuştu.

Gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakabilmek için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Şerifoğulları, ’’Bu anlamda şehrimize 2 kent meydanı ve 2 yeraltı otoparkı projesini kazandırdık. Cumhuriyet Meydanını bitirdik ve hizmete sunduk. 940 araçlık yeraltı otoparkını da geçen hafta itibari ile hemşerilerimizin hizmetine sunduk. 15 Temmuz Demokrasi Meydanımızın çalışmalarını bitirdik 240 araçlık yeraltı otoparkı da bitmek üzeredir. Mini Terminalimizi hizmete sunduk, Şehirlerarası Otobüs Terminalimizi şehrimize yakışır bir kimlikle inşa ediyoruz. Kapalı Çarşımızın restorasyonunu tamamladık. Bakırcılar Sokağımızın sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmalarını bitirdik. Saray Cami ve Belediye Çarşısı Meydanında çalışmaları son süratle devam ediyor. Bununla birlikte birçok projeyi alt yapıdan üst yapıya, kültürden sanata ve spora dair her türlü çalışmamızı bundan sonraki süreçte de azimle sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Harput’ta yapmış oldukları çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini dile getiren Şerifoğulları, “Ahmet Bey Camisinin restorasyonunu tamamladık ve hizmete açtık. Bu cuma namazını hep beraber bu camide kılacağız. 5 konağı restore ederek belediye konuk evi olarak hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Balak Gazi Parkı ve Cam Seyir Terasımızı Harput’umuza yakışır bir şekilde inşa ettik. Hoca Hasan Hamamımızın restorasyonu son aşamada. Bittikten sonra orayı da müze olarak hizmete sunacağız. Musikimizi yaşatabilmek adına Kürsü Başı Müzemizi geçen aylarda hizmete sunmuştuk. Hüseyin-Harput yolumuzu tekrar canlandırabilmek adına tarihi yolumuzu aslına uygun bir şekilde canlandırıyoruz. Çok kısa süre içerisine hizmette olacak. Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Basın Müzemizin açılışını yine sizlerle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Basın Müzemizde Fırat Üniversitemizdeki ve iletişim lisesindeki öğrencilerimizin ders yapabilecekleri bir yer oldu. Dışardan gelen turistlerde çok ciddi manada ziyaret edecektir” dedi.