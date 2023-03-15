El sanatları atölyeleri depremzede kadınlar için psikoterapi merkezi haline geldi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Silvan karayolu üzerindeki çadır kentte açtığı el sanatları atölyelerine katılan afetzede kadınlar, deprem travmasını atlatmaya çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin, yaralarının sarılması ve depremin psikolojisinden kurtulmaları amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiriyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan el sanatları atölyesine katılan kadın kursiyerler, bu sayede depremin etkisinden uzaklaşıyor hem de el becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Etkinliklere çocuklarıyla katılma imkanı elde eden kadınlar, cüzdan, çanta, boncuk, bileklik, koza, çiçek yapımı atölyesinde farklı ürünler tasarladı. Çocuklar ise eğitmenler eşliğinde resim ve kozalak boyama etkinliği yaptı.

“Yaraları sarmaya geldik”

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli Eğitmen Gönül Yıldırım, düzenledikleri atölyeye 7’den 70’e herkesin katıldığını söyledi. Kadınları ve çocuklarını düzenledikleri etkinliklerle deprem psikolojisinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, “Resulullah’ın bir hadisindeki ‘Müslüman’ın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir’ ilkesiyle yola çıktık. Hocalarımızla birlikte el ele yaraları sarmaya geldik. Burada el sanatları, takı, çanta, çiçek yapımı hocalarımız, ayrıca psikoloğumuz, sosyoloğumuz, diyetisyenimiz bulunmaktadır. Her türlü hizmeti halkımız için yapmaya çalışıyoruz. Deprem birçok kişinin psikolojisini bozdu, inanıyoruz ki psikolojimizi düzelteceğiz. Bedenin nasıl şifaya ihtiyacı varsa ruhun da şifaya ihtiyacı vardır. Kursiyerler burada biraz da olsa kafalarını dağıtıyor” dedi.

“Çocuklar için boncuk yapıyoruz”

Kursiyerlerden Ayşe İnce, “Deprem nedeniyle acılarımız taze, biraz da olsa çocuklarımız eğlensin istiyoruz. Çocuklar için boncuk yapıyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya geldik, kafamızı dağıtıyoruz” diye konuştu.

Büşra Nur Utar ise, eğitmenlerle boyama etkinliğine katıldığını ve keyifli vakit geçirdiğini anlattı. Utar, “Hocamızla çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik, resim yaptık, kozalak boyaladık, tokalar diktik. Burası, deprem nedeniyle bozulan psikolojimizin düzelmesine katkı sunuyor” ifadelerine yer verdi.