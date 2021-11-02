El Halil’de 150 yıllık otel UNESCO tarafından müzeye dönüştürüldü

Filistin’in El Halil kentinde 150 yıl önce inşa edilen ve kentin ilk oteli olarak tarihe geçen bina, UNESCO tarafından restore edilip, 2017 UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne eklendi.

Filistin’in El Halil kentinde bulunan ve kentin inşa edilen ilk oteli olarak bilinen 150 yıllık tarihi bina UNESCO tarafından restore edilip, müze olarak El Halil kentine yeniden kazandırıldı. Günlük yaşamda kullanılan çanak çömlek ve aletlerden elde edilen antika ürünlerin sergilendiği müzede Patrikler Türbesi’nden yazılı materyaller, fotoğraf ve videoların yer aldığı özel bir bölümü bulunuyor. Müzenin restorasyon çalışmaları İsveç tarafından finanse edilirken, çalışmalara 2018 yılında başlanarak geçen hafta resmen halka açıldı. Müze El Halil’in zengin tarihinin ve buradaki çağdaş yaşamının bir vitrini olarak sergileniyor.

El Halil Yeniden Yapılanma Komitesi Başkanı İmad Hamdan, "Bu müze, El Halil kentinin merkezinde yer aldığı ve mimari tarzı turistlerin ilgisini çektiği için önem taşıyor. Restorasyon çalışmaları devam edecek. El Halil kentine giden turistik rotayı aktif hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Hamdan, binanın zamanında İsrailliler tarafından kullanıldığını, restorasyon anlaşması ile birlikte İsrail’in Filistin halkının tarihi eserlerini yok etme politikasına karşı bir zafer olduğunu kaydetti.

Tarihi bina İsrail rejiminin işgalleri sebebiyle yaklaşık 25 yıldır kullanıma kapalıydı. Restore edilen müzeye ait tarihi bilgiler MÖ 4500’lü yıllara kadar dayanırken, 2017 UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne alınmıştı.