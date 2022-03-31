El emeği göz nuru yorganlar nakış nakış işleniyor

Kahramanmaraş’ta el emeği göz nuru yorganlar nakış nakış işlenerek hazırlanıyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Fevzipaşa Mahallesinde Osmanlı döneminden kalma ‘sırıklı yorgan’ yapan Ali Kösesakal (57) yorganları, düğün hazırlığındaki çiftlerin, çeyizlik için talep ettiğini belirtti.

Sipariş üzerine hazırladıkları yorganların tamamen doğal olduğunu belirten Kösesakal, el emeği göz nuru ipek, yün ve elyaf yorganlara talebin yoğun olduğunu söyledi. Kösesakal, “Müşterilerin isteğine göre ister saten, ister kadife ve kenarlarını da fırfırlı yapıyoruz. Yapılan yorganlar makineye atılıp yıkanabiliyor. Bunları isterlerse sim sırma kapak, sim sırmalı yorgan yapabiliyoruz. Beyaz yorgan, döşek, minderler yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Yorganlarımızın fiyatı ise yapımına göre değişiyor. Bin-bin 250 TL arasında değişiyor" dedi.